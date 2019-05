Dell Boomi werkt samen met Cloud Integrate om integratiemogelijkheden uit te breiden

Dell Boomi is een nieuwe samenwerking met Salesforce-integratiespecialist Cloud Integrate aangegaan, zodat de integratiemogelijkheden van klanten binnen EMEA verder uitbreiden. Het Nederlandse Cloud Integrate helpt klanten hun overstap naar de cloud te versnellen, door hun architecturen en applicaties te koppelen en integreren met Salesforce.

Volgens Dell Boomi is er steeds meer vraag naar integratie van bestaande omgevingen met Salesforce. Door “de integratie, de optimalisatie van workflows en het beheer van API’s en data kunnen klanten hun time-to-market aanzienlijk verkorten”, legt de integration platform as a service (iPaaS)-leverancier.

Uitbreiding samenwerkingen

Met de software van Dell Boomi is het mogelijk om diensten met elkaar te verbinden. Het maakt daarbij niet uit of het om software as a service (SaaS), infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS) of on premise gaat. Dell Boomi heeft de API’s van de meestgebruikte diensten leren kennen om de integratie zo goed mogelijk te verzorgen. Soms zijn er echter samenwerkingen om nog een stapje verder te gaan voor een bepaalde dienst of om voor lokale spelers connectoren te bouwen.

Salesforce heeft zelf ook iPaaS-software in zijn portfolio, namelijk Mulesoft. Dell Boomi heeft echter veel klanten die Salesforce gebruiken, waardoor het die dienst zo goed mogelijk moet ondersteunen. Dat maakt een samenwerking met Cloud Integrate interessant.

Onlangs werd ook aangekondigd dat Dell Boomi een samenwerking aangegaan is met myBrand. De SAP-dienstverlener zag mogelijkheden om het aanbod verder uit te breiden vanwege twee marktbewegingen. Zo wordt er steeds vaker gekozen voor “best of breed”-architecturen, wat wil zeggen dat bedrijven naast SAP ook meer software van andere leveranciers gebruiken. Anderzijds wordt er vaker gekozen voor een cloud-strategie, waardoor organisaties ook voor een SaaS-oplossing kiezen op integratiegebied.