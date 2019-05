Nvidia biedt met EGX-platform nu kunstmatige intelligentie in edge-omgevingen

Nvidia heeft onlangs zijn Nvidia EGX-platform voor edge-omgevingen aangekondigd. Hiermee maakt de chipsetfabrikant nu kunstmatige intelligentie-toepassingen en -oplossingen voor eindgebruikers beschikbaar op die plekken waar data wordt echt wordt gecreëerd.

Volgens de chipsetfabrikant willen bedrijven en organisaties steeds vaker hun data met behulp van kunstmatige intelligentie of machine learning analyseren op de plek waar deze ontstaat, namelijk aan de edge van het netwerk. Zonder dat deze gegevens eerst naar een (public) cloudomgeving of on-premise datacenter hoeft te worden verstuurd. Denk hierbij onder meer aan data die afkomstig is van het groeiend aantal IoT-sensoren.

Tot nu toe is dit lastig, omdat bedrijven hiervoor nu nog vaak grote systemen, veel rekenkracht en veel bandbreedte moeten inzetten om deze berekeningen en analyses in cloudomgevingen uit te voeren. Bovendien lever dit transport van data veel latency op via het bedrijfsnetwerk. Realtime toepassingen voor kunstmatige intelligentie zijn hierdoor, aldus Nvidia, nog niet ‘echt’ beschikbaar.

Nvidia EGX-platform

Met de komst van het Nvidia EGX-platform voor edge-omgevingen moet dit dus gaan veranderen. Dit platform maakt het mogelijk om berekeningen voor kunstmatige intelligentie uit te voeren op de plek waar de gegevens worden gecreëerd, zodat eindgebruikers direct deze gegevens kunnen analyseren en daarop reageren.

Voor dit platform heeft de chipsetfabrikant niet zijn recente krachtige Tesla V100-, voor deep learning, en Quadro GV100- processing-oplossingen voor kunstmatige intelligentie in dit platform toegepast, maar een speciaal ontworpen low-power Jetson Nano processor. Deze processor moet met een aantal watt een half biljard berekeningen per seconde mogelijk maken voor processen als fotoherkenning.

Samenwerking met RedHat OpenShift

Naast het leveren van toepassingen voor kunstmatige intelligentie aan de rand van het netwerk, investeert Nvidia nu ook flink in samenwerkingsverbanden om deze technologie tot zijn recht te laten komen. Zo komt het hele NVIDIA Edge Stack-softwareportfolio dat op het nu geïntroduceerde chipsetplatform draait beschikbaar voor RedHat OpenShift. Met de integratie met dit orkestratieplatform voor Kubernetes zorgt de chipset- en grafische kaartenfabrikant ervoor dat het EGX-platform oom compatibel is met moderne softwareapplicaties.

Hardware en cloudomgevingen

Ook hardware wordt natuurlijk niet vergeten. Het EGX-platform moet ook de beveiligings-, storage en netwerktechnologie van het door Nvidia over te nemen Mellanox met elkaar integreren. Daarnaast is het nu aangekondigde platform leverbaar via leveranciers als Cisco, Dell EMC, HPE en Lenovo. Andere partnerships zijn er met bedrijven als Abaco, Acer, ADLINK, Advantech, ASRock Rack, ASUS, AverMedia, Cloudian, Connect Tech, Curtiss-Wright, GIGABYTE, Leetop, MiiVii, Musashi Seimitsu, QCT, Sugon, Supermicro, Tyan, WiBase en Wiwyn.

Verder is het Nvidia EGX-platform compatibel met de diverse (publieke) cloudomgevingen als AWS, Azure en specifieker AWS Greengrass en Azure for IoT Edge.