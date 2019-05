Eaton biedt nieuwe infrastructuurtoepassingen voor opladen elektrische voertuigen

De specialist op het gebied van powermanagementtoepassingen Eaton een aantal particuliere en zakelijke oplossingen gepresenteerd, xChargeIn, voor het opladen van elektrische voertuigen. Ook kunnen deze oplossingen uiteindelijk een onderdeel gaan vormen van een systeem voor intelligent energiebeheer via domotica.

De nu gepresenteerde xChargeIn-oplaadssystemen worden geleverd in een viertal specifieke series, onder meer voor particuliere woningen, maar ook grootschalige oplaadsystemen voor bedrijfsterreinen en parkeergarages.

De A-serie is het basisoplaadstation van Eaton en is ontworpen voor eenfasige aansluiting bij onder andere woningen. Het maximaal laadvermogen van de A-serie is 7,4 kW. De eveneens uitgebrachte X-serie biedt alle functionaliteiten van de A-serie en kan daarbij geïntegreerd worden met externe systemen zoals Eatons xComfort-domoticasysteem.

De bediening en besturing van deze oplaadsystemen zijn mogelijk met RFID of sleutelidentificatie. De X-serie kan zowel eenfasig (230VAC) als ook driefasig (400VAC) aangesloten worden en heeft een maximaal laadvermogen van 7,4 kW (eenfase) of 22 kW (driefase).

Zakelijke oplaadsystemen

De M- en S-serie bieden alle functionaliteiten van de X-serie. Daarnaast wordt ook UDP en OCCP ondersteund. De S-serie functioneert dan als slave-unit in het netwerk en de M-serie als master-unit. Op een netwerk met een M-serie unit als master kunnen maximaal 15 oplaadpunten uit de S-serie worden aangesloten. Elke unit in het netwerk krijgt dan zijn eigen beschikbare laadcapaciteit door de master toegewezen.

De combinatie van de xChargeIn M- en S-serie is speciaal ontworpen voor professioneel gebruik, bijvoorbeeld in openbare parkeergarages. Beide series zijn ook beschikbaar als Measuring Instruments Directive (MIS)-versies die het mogelijk maken de afgenomen energie nauwkeurig bij te houden en eventueel per laadbeurt te factureren.

Koppeling met domoticasysteem

De nu gepresenteerde laadstations uit de X-, S- en M-series kunnen via het xComfort-domoticasysteem van de leverancier worden aangestuurd door een geïntegreerde X1/X2-schakelingang. Via de Smart Home Controller-applicatie en vooraf geselecteerde xComfort-componenten kan het laadstation ook deel gaan uitmaken van een intelligente energiebeheerfunctie in onder meer particuliere woningen.