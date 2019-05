Polen dient klacht in bij Europese Hof van Justitie om ‘uploadfilter’

De Poolse regering heeft een klacht bij het Europese Hof van Justitie ingediend wegens de ‘uploadfilter’ die in april goedgekeurd werd. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Konrad Szymanski ontstaat er een bepaalde mate van censuur door de Europese richtlijnen. Dat zou niet alleen in strijd zijn met de Poolse grondwet, maar ook met de Europese. Szymanski deed die uitspraak op de Poolse zender TVP Info, weet Reuters.

Door de nieuwe richtlijn verscherpt de auteursrechtenwet dusdanig dat tegenstanders vrezen voor een uploadfilter voor online platforms. De richtlijnen schrijven namelijk voor dat auteurs van werken recht hebben op een deel van de inkomsten van de betreffende publicaties. Platformen als YouTube en Google moeten zich daardoor actief inzetten om auteursrechtelijk materiaal te beschermen en auteurs te vergoeden. Doordat dergelijke bedrijven verantwoordelijk zijn voor het materiaal dat gebruikers uploaden, is er vrees onder tegenstanders dat de vrijheid op het internet inperkt.

Polen was net als Nederland, Italië, Luxemburg, Finland en Zweden één van de landen die tegen de nieuwe auteursrechtenwet stemde. Nu gaat het land dus wat verder door naar de hoogste gerechtelijke instelling van de EU te stappen. De richtlijnen kunnen volgens de klacht “resulteren in het aannemen van regels die gelijk staan aan preventieve censuur, dat niet alleen verboden is in de Poolse grondwet, maar ook in EU-verdragen”.

Heel veel details over de klacht zijn niet bekend. De Poolse premier Mateusz Morawiecki tweette nog wel dat de nieuwe wet “een onevenredige maatregel is die censuur voedt en de vrijheid van meningsuiting bedreigt”.

