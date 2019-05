Praqma lanceert Atlassian Software in Kubernetes

Praqma, channel partner van Atlassian, heeft aangekondigd Atlassian Software in Kubernetes (ASK) te lanceren, meldt TechCrunch. Deze nieuwe oplossing laat enterprises hun on premise-applicaties als Jira Data Center draaien en beheren als containers, met behulp van Kubernetes.

Containers worden steeds meer het distributiemedium naar keuze van veel verkopers. Enterprises verplaatsen hun bestaande applicaties dan ook steeds meer naar containers, waardoor het logisch is dat ze verwachten dat ze hun bestaande on premise-applicaties van derde partijen in dezelfde systemen kunnen beheren. Praqma springt daar nu dus op in.

ASK

Het draaien van een Data Center-applicatie en je verzekeren van hoge beschikbaarheid, kan een hoop werk zijn met de huidige methodes, aldus Praqma. Met ASK en het containeriseren van de applicaties, moet het schalen en het beheer hiervan eenvoudiger worden. Ook moet het gemakkelijker worden om downtime te vermijden.

“Beschikbaarheid is belangrijk met ASK. Automatisering houdt belangrijke applicaties draaiend, ongeacht wat er gebeurd”, aldus het team van Praqma. Werkt een Jira-server bijvoorbeeld niet meer, dan moet het Data Center het verkeer automatisch omleiden naar gezonde servers. Crasht een applicatie of een server, dan gaat Kubernetes direct aan de slag om een nieuwe applicatie omhoog te brengen. “Er zijn ook zero downtime-upgrades voor Jira.”

De nieuwe oplossing van Praqma moet het schalen en de meeste taken van admins afhandelen. Daarnaast biedt het een monitoring-oplossing, gebaseerd op de open source Grafana- en Prometheus-projecten. ASK wordt als open source beschikbaar.

Jira

Het voornaamste product van Atlassian is de Jira-software, waarmee het mogelijk is om software-ontwikkelingen te volgen. In maart kondigde het bedrijf aan AgileCraft over te nemen als aanvulling op de Jira-tools. De twee bedrijven passen goed bij elkaar omdat de software van AgileCraft ontwikkeld is om met de Jira-tools te werken. AgileCraft maakt tools voor het in kaart brengen en volgen van zakelijke projecten.

Met de overname was een bedrag van 166 miljoen dollar gemoeid.