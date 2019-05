Huawei-topman kritisch op Trump: ‘Plannen handelsverdrag zijn grote grap’

Ren Zhengfei, oprichter van Huawei, heeft in een interview met Bloomberg kritiek geuit op plannen van de Amerikaanse president Donald Trump. Trump zei vorige week in een tweet dat Huawei wel onderdeel kan worden van een handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en China.

De regering van Trump stelde eerder deze maand sancties in voor Huawei, omdat het land het Chinese bedrijf verdenkt van hulp bij spionage door de Chinese overheid. Het bedrijf mag daardoor geen onderdelen en componenten meer kopen van Amerikaanse ondernemingen, tenzij de Amerikaanse overheid toestemming heeft gegeven. De sancties werden vorige week tijdelijk verlicht, om verstoringen voor consumenten te voorkomen.

In een tweet zei Trump echter dat Huawei en de sancties onderdeel zouden kunnen worden van een handelsverdrag tussen China en Amerika. Daardoor ontstond speculatie dat de sancties slechts een ruilmiddel zijn. Huawei-oprichter Ren Zhengfei reageert nu dus zelf. “Het is een grote grap. Hoe zijn wij gerelateerd aan de handel tussen China en Amerika?” Zhengfei zegt verder dat hij Trump zal “negeren” als hij belt. “Met wie kan hij dan nog onderhandelen?”

Zhengfei stelt daarnaast dat de tweets van Trump “lachwekkend” zijn, omdat ze “zichzelf tegenspreken”. “Hoe is hij ooit de meester van de art of the deal geworden?”

Wraak

Hoewel Trump dus mogelijk een plan heeft voor Huawei, de sancties en de handelsrelaties tussen China en Amerika, heeft China ook nog de optie om wraak te nemen op de ingestelde sancties. Sommigen speculeren dat het land dit mogelijk ook doet, door de grootste Amerikaanse bedrijven de toegang tot de Chinese markt te ontzeggen. Apple zou in dat geval bijvoorbeeld bijna een derde van zijn winst moeten inleveren.

Ren zegt echter tegen een dergelijke actie te zijn. “Allereerst: dit gaat niet gebeuren. En mocht het gebeuren, dan ben ik de eerste om te protesteren. Apple is mijn leraar, het is de leider. Wie ben ik, als student, om tegen mijn leraar in te gaan? Nooit.”