Qualcomm en Lenovo onthullen eerste 5G PC met Snapdragon-chip

Qualcomm heeft tijdens Computex aangekondigd dat het samen met Lenovo de eerste 5G PC met een Snapdragon-chip gaat lanceren. De PC, Project Limitless, bevat volgens Qualcomm de eerste 7nm platform purpose-built voor PC’s met 5G-connectiviteit.

De PC wordt aangestuurd door het Qualcomm Snapdragon 8cx 5G compute-platform, dat ontworpen is om zowel 5G- als 4G-verbindingen te ondersteunen. Verder combineert het platform de Qualcomm Adreno 680 GPU met de Qualcomm Kryo 495 CPU.

De accu in het apparaat moet volgens het bedrijf meerdere dagen meegaan op een lading. Dat is volgens Qualcomm zelf mede te danken aan de Snapdragon 8cx, dat “extreem batterijleven” moet bieden. De chip zou verder met “extreme prestaties” en “extreme connectiviteit” komen. Ook ondersteunt het multi-gigabit datasnelheden, enterprise-applicaties en diverse beveiligingsmogelijkheden.

Binnenin de laptop zit bovendien een Snapdragon X55-modem voor de nieuwe mobiele internetverbinding. Daarmee kunnen gebruikers top-downloadsnelheden van maximaal 7 Gbps ervaren, zonder dat hier een WiFi-verbinding of hotpot voor nodig is. Op 4G is de maximale downloadsnelheid 2,5 Gbps.

Nieuwe mogelijkheden

Volgens Qualcomm zorgt de laptop voor diverse nieuwe en slimmere mogelijkheden, doordat het de 5G-verbinding combineert met kunstmatige intelligentie (AI) aan boord van het apparaat. Zo kunnen gebruikers de snellere internetverbinding gebruiken om real-time gesprekken te vertalen, bijvoorbeeld in een videogesprek tussen Engelse en Chinese collega’s.

Daarnaast zou de laptop zulke goede connectiviteit en prestaties hebben, dat er weinig verschil meer zit qua ervaring tussen lokale en remote opslag. Het is bijvoorbeeld mogelijk om op afstand, in real-time met anderen een video te bewerken en het resultaat vrijwel direct te uploaden. Dit wordt volgens Qualcomm mogelijk gemaakt door de extreem lage latency, extreme prestaties en extreme prestaties van de Snapdragon 8cx.

Wanneer we Project Limitless kunnen verwachten en wat de laptop moet gaan kosten, is nog niet bekend. Ook zijn er nog geen details over bijvoorbeeld opslag en de precieze grootte van de accu bekendgemaakt.