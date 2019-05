Nederland eerste land dat Amber Alerts op pinautomaten toont

Het nationale Amber Alert-systeem wordt voortaan ook ingezet in Nederlandse pinautomaten. Daarmee is Nederland het eerste land ter wereld dat de alarmen ook op pinautomaten toont. Vooralsnog worden de automaten die dit ondersteunen alleen op geselecteerde plekken geplaatst, meldt ZDNet.

Driehonderd automaten van fabrikant In2Retail zijn vorige week begonnen met het tonen van foto’s van vermiste kinderen. De foto’s worden op screensavers getoond. Zoals gezegd ondersteunen niet alle pinautomaten dat. Degene die dat wel doen, worden op geselecteerde locaties geïnstalleerd. Het gaat dan bijvoorbeeld op internationale luchthavens en grote winkelcentra.

De bedoeling is echter om het gehele land uiteindelijk van automaten die het Amber Alert ondersteunen te voorzien. Het systeem moet dan ook uitgebreid worden naar pinautomaten van andere fabrikanten.

Het Amber Alert-systeem werd in de jaren ’90 in de Verenigde Staten ontwikkeld, maar wordt sindsdien ook op andere plekken ingezet. Het gaat dan vooral om Noord-Amerika en Europa. Autoriteiten kunnen hiermee – afhankelijk van de structuur van het nationale netwerk – alarmen tonen van vermiste of gekidnapte kinderen op de telefoons van gebruikers, op de TV of op advertentieborden.

In Nederland kan dit nu dus ook via een pinautomaat, waar Frank Hoen, oprichter en voorzitter van AMBER Alert Europe, erg blij mee zegt te zijn. “We hopen dat andere landen dit geweldige voorbeeld volgen.”

Verschillende alarmen

De pinautomaten kunnen niet alleen het Amber Alert tonen, maar ook andere soorten alarmen. Het Amber Alert is bedoeld voor wanneer het leven van een kind in direct gevaar is. Ook kunnen de automaten een Vermist Kind Alert tonen, die ingezet wordt als de autoriteiten zich extreme zorgen maken over het welzijn van een vermist kind.

Ook tonen de automaten een geheel andere campagne, waarin burgers opgeroepen worden om lid te worden van het Amber Alert-systeem. Door daar lid van te worden, kunnen ze ook alarmen op hun telefoon ontvangen.