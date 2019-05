HP kondigt nieuwe Elite-toestellen en modulaire monitor aan

Op Computex heeft HP twee EliteBook x360-modellen en de Elite x2 vernieuwd. Verder heeft de pc-fabrikant nog twee monitoren met een geïntegreerde camera voorgesteld, maar het is de Mini-in-One 24-monitor die de show steelt. Je kan in deze monitor een kleine desktop-pc schuiven zodat het een All-In-One (AIO) wordt.

HP vernieuwt een groot deel van zijn zakelijk portfolio op Computex. Van de Elite-reeks krijgen de Elite x2, EliteBook x360 1030 (13,3 inch) en EliteBook x360 1040 (14 inch) een upgrade. De drie modellen kunnen de nieuwste versie van Sure View configureren, het geïntegreerde privacyscherm van HP. Grootste vernieuwing daar is de maximale helderheid van 1.000 nits op de Full HD touch-versie. Enige onduidelijkheid is de refresh rate van het scherm. Sure View Gen2 heeft een 120 Hz-scherm, iets wat nergens wordt bevestigd voor Sure View Gen3.

Aan het uiterlijk en aantal aansluitingen verandert er bij beide EliteBook-modellen niets. De EliteBook x360 1040 G6 krijgt een batterij die volgens HP tot 24 uur zou moeten meegaan indien je kiest voor het Low Power Panel (Full HD, 400 nits maximale helderheid). Zowel de EliteBook x360 1030 G4 als de 1040 G6 krijgen een nieuw toetsenbord dat twee keer stiller dan zijn voorganger zou moeten zijn. Beide modellen genieten ook Wifi 6-compatibiliteit.

Elite X2 G4

De HP Elite X2 G4 kan voor het eerst worden geconfigureerd met een privacyscherm zoals de EliteBook-modellen hierboven. Het design verandert niet vergeleken met de G3-versie, maar HP voegt twee nieuwe hoesjes toe. Er is voortaan de Leather Folio waarmee je de Elite X2 G4 dezelfde look geeft als de HP Spectre Folio. Daarnaast is er ook een ‘Business Detachable’ waarmee je de HP Elite x2 G4 omtovert naar een laptop.

De HP Elite X2 G4 krijgt de nieuwste generatie HP actieve stylus mee (HP Rechargeable Active Pen G3). 15 seconden laden is genoeg om 1,5 uur te schrijven en 100 procent laden lukt in 30 minuten. De grootste vernieuwing is echter de minimale druk voordat de pen reageert. De G1-variant had nog 20 gram druk nodig terwijl de G3 al vanaf 5 gram reageert. De Elite X2 G4 wordt met Wifi 6 geleverd en biedt net als de eerdere EliteBook-modellen 4G LTE optioneel aan.

Alle nieuwe toestellen worden uitgerust met Sure Sense. Dat is een nieuwe beveiligingstechnologie die gebruikt maakt van AI en deep learning. Dat zorgt volgens HP voor een fenomenale detectie waar zelfs de recentste AI-gedreven antivirusoplossingen niet aan kunnen tippen. De detectie zou op de laptop zelf plaatsvinden en effectief zijn zelfs zonder verbinding met de cloud.

EliteDisplay

Verder voegt HP twee nieuwe EliteDisplay-modellen aan zijn line-up met geïntegreerde USB-C-docking capaciteiten. De E223d (22 inch) en E273d (27 inc) hebben allebei USB-C (Alt Mode) aan boord en ondersteunen een laadvermogen tot 65 watt. Achteraan zit nog een usb hub, RJ-45, HD pop-up webcamera en DisplayLink via een USB-A connectie.

Tegelijk met EliteDisplay E223d en EliteDisplay E273d lanceert HP twee USB-C docking stations. Zowel de HP USB-C Dock G5 als USB-C/A Universal Dock G2 ondersteunen DisplayPort, HDMI of USB-C en zijn dual 4K-compatibel of driemaal Full HD. De USB-A-variant ondersteunt DisplayLink.

Tot slot is er de HP Mini-In-One 24 Display: een modulair scherm met een gat achteraan waarin je een Desktop Mini van HP kan schuiven. Het scherm is compatibel met 35 watt en 65 watt HP ProDesk en EliteDesk Desktop Mini G5-modellen die geconfigureerd zijn met een optionele USB-C met Power Delivery-aansluiting.

Van zodra de pc erin zit, kan je de twee panelen aan de zijkant opnieuw vastklikken zodat het lijkt alsof je een geïntegreerde AIO hebt. Enig nadeel: om tot de zij-aansluitingen te kunnen van de mini-pc moet je wel telkens het paneel achteraan wegnemen.

We hebben nog geen lokale prijzen of beschikbaarheid van bovenstaande toestellen ontvangen. Van zodra we die hebben, updaten we dit artikel.

Gerelateerd: HP pakt uit met vederlichte workstations en nieuwe Elitebooks