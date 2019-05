Huawei vraagt om kort geding in zaak tegen VS wegens overheidsban

Het Chinese Huawei heeft een motie ingediend voor een kort geding in zijn rechtszaak tegen de Amerikaanse overheid. Op die manier probeert het bedrijf de ban op het gebruik van zijn apparatuur door Amerikaanse overheidsdiensten aan te vechten.

In de motie stelt Huawei dat de Amerikaanse wet National Defense Authorization Act (NDAA) die gebruikt werd voor de sancties, tegen de grondwet ingaan. Die wet werd vorige zomer aangenomen en zorgt ervoor dat Amerikaanse overheidsdiensten en hun leveranciers geen apparatuur van Huawei mogen gebruiken, omdat ze een bedreiging voor de nationale veiligheid kunnen zijn.

De VS maakt zich al enige tijd zorgen, omdat het vermoedt dat de Chinese overheid apparatuur van Huawei gebruikt om te spioneren. Huawei heeft dit altijd ontkend. In september moeten er hoorzittingen gehouden worden in de rechtszaal voor de moties van beide partijen.

Handelssancties

Huawei en de VS zijn al enige tijd in een strijd verwikkeld, die eerder deze maand een nieuw hoogtepunt bereikte. Toen legde de regering van president Donald Trump handelssancties op bij het bedrijf. De Chinese fabrikant mag daardoor geen componenten en hardware meer kopen van Amerikaanse makelij, tenzij de Amerikaanse overheid hier toestemming voor geeft.

Niet lang daarna trok Google de Android-licentie van de smartphone-fabrikant in. Daardoor kunnen toekomstige toestellen van het bedrijf mogelijk geen populaire Google-apps meer gebruiken, zoals YouTube en de Play Store. Ook zouden chipfabrikanten Intel, Qualcomm, Xilinx en Broadcom de samenwerking met Huawei stop hebben gezet.

De Chief Legal Officer van Huawei, Song Liuping, heeft inmiddels gezegd dat het bedrijf naar manieren zoekt om de ban van de Verenigde Staten aan te vechten. Volgens Liuping treft de ban ruim 1.200 leveranciers en lopen 3 miljard eindgebruikers in 170 landen het risico last te hebben van de sancties. De sancties werden vorige week al tijdelijk iets verlicht, om verstoringen voor consumenten te voorkomen.