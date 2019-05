LinkedIn koopt digital identity management-bedrijf Drawbridge

LinkedIn heeft opnieuw een ander bedrijf overgenomen. Het gaat om het digital identity management-bedrijf Drawbridge. Het is onbekend hoeveel geld er bij de overname gemoeid is, meldt Silicon Angle.

Drawbridge werd in 2011 opgericht. Het bedrijf gebruikt intern ontwikkelde machine learning-technologie dat bedrijven helpt om hun klanten beter te begrijpen. De software richt zich op uitdagingen als customer experiences en -identiteit, digitale veiligheid en risicodetectie. Drawbridge wist bij vijf financieringsrondes in totaal 69 miljoen dollar op te halen.

Marketing Solutions

LinkedIn zegt dat het van plan is om de technologie van Drawbridge te gebruiken om zijn Marketing Solutions-tools te verbeteren. Die tools worden door marketeers gebruikt om advertenties te maken, leads te genereren en verkeer naar websites te brengen.

“We geloven dat het team en de technologie van Drawbridge ons in staat stelt om de mogelijkheden van ons Marketing Solutions-platform te versnellen”, aldus LinkedIn in een blogbericht. Daarmee moet het bedrijf in staat zijn om zijn marketingklanten te helpen om “hun professionele publieken beter te bereiken en te begrijpen, en de ROI van hun campagnes op mobiel en desktop te meten”.

De tools van Drawbridge kunnen integreren in diverse marketingplatformen en personalisatiesystemen, waaronder degene die verkocht worden door Adobe, Oracle en Salesforce. Die optie kan mogelijk interessant zijn voor Microsoft.

Overnames

LinkedIn werd in 2016 zelf overgenomen door Microsoft voor 26,6 miljard dollar. Sindsdien lijkt het bedrijf redelijk zijn eigen gang te kunnen blijven gaan. Zo nam het eerder ook al een andere organisatie over. Dat was Glint, dat zich richt op het bieden van inzichten in stemmingen van werknemers aan enterprises.

LinkedIn was voor de overname zelf ook een klant van Glint. Het professionele sociale medium wilde de dienst van Glint dan ook aan blijven bieden, al waren er wel wat wijzigingen gepland. Oprichter en CEO Jim Barnett blijft Glint na de overname leiden.