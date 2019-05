HP en Deep Instinct starten samenwerking voor beveiliging van laptops

HP en Deep Instinct zijn een samenwerking begonnen. De twee bedrijven hebben als onderdeel daarvan Sure Sense gelanceerd, een beveiligingsoplossing beschikbaar voor de nieuwe EliteBook- en ZBook-laptops. Financiële details over de samenwerking zijn niet bekend.

Deep Instinct is een Israëlisch cybersecurity-bedrijf, meldt Reuters. Het bedrijf gebruikt de voorspellende mogelijkheden van deep learning om een dreigingspreventieplatform en -netwerk te bouwen. Het bedrijf werkt aan oplossingen voor meerdere besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, Android, iOS en Chrome OS.

Volgens Guy Caspi, CEO en mede-oprichter van het Israëlische bedrijf, werkt zijn organisatie nu met HP om miljoenen apparaten te beschermen. “Dit is slechts de eerste stap in wat een lange en strategische samenwerking is met HP.” Reuters claimt dat de samenwerking tussen Deep Instinct en HP ruim 150 miljoen dollar over een paar jaar heen waard is voor Deep Instinct. De twee bedrijven hebben hier zelf echter niets over losgelaten.

Sure Sense werkt zowel online als offline. Volgens HP was er een nieuw soort beveiliging nodig, nu er dagelijks ruim 350.000 nieuwe malware-varianten ontdekt worden. Sure Sense gebruikt kunstmatige intelligentie en deep learning om beveiligingsdreigingen te voorspellen en te voorkomen.

EliteBook

HP kondigde op Computex twee nieuwe EliteBook X360-modellen aan. Het gaat om de 1030 met een scherm van 13,3 inch en de 1040 met een display van 14 inch. De modellen kunnen de nieuwste versie van Sure View configureren, wat een geïntegreerd privacyscherm van HP is. Daar zit nu een maximale helderheid van 1.000 nits op de Full HD touch-versie in.

De beide EliteBook-modellen bevatten verder hetzelfde uiterlijk en aantal aansluitingen als zijn voorgangers. de 1040 G6 krijgt echter wel een accu die 24 uur mee zou moeten gaan, mits het Low Power Panel-gebruikt wordt. Daarnaast krijgen beide laptops een nieuw toetsenbord dat twee keer stillers is dan zijn voorganger. Ook hebben ze ondersteuning voor WiFi 6.