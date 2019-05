Pivotal voegt ondersteuning voor open Java toe in nieuwe release

Pivotal Software heeft zijn Spring Runtime applicatie-ontwikkelingsplatform een update gegeven, om zorgen van sommige ontwikkelaars over wijzigingen van Oracle weg te nemen. Oracle heeft de licentietermen van zijn populaire Java Standard Edition-programmeertaal aangepast.

Java is de meest populaire programmeertaal. Het is dus niet vreemd dat ontwikkelaars niet blij waren toen ze ontdekten dat het bedrijf in januari een nieuw prijsmodel op basis van abonnementen onthulde, waardoor commerciële gebruikers niet langer gratis updates kregen.

Dit betekent dat meer ontwikkelaars erover denken om OpenJDK te gebruiken, wat een gratis en open source-implementatie van Java SE is. Het mist echter wel een aantal van de eigen add-ons van Oracle.

Spring Runtime

Het Spring-framework van Pivotal is een tool voor het ondersteunen van applicaties die gebouwd zijn met de Java-programmeertaal. Het framework biedt een reeks aan resources voor het integreren van applicaties, stroomlijnen van code en het algemeen promoten van efficiëntere ontwikkelingsstrategieën.

Gezien de veranderingen van Oracle aan zijn licenties, heeft Pivotal nu besloten dat het zich ook in gaat zetten om de OpenJDK-implementatie van Java. Daardoor blijven Spring-gebruikers updates en ondersteuning ontvangen. De keuze volgt nadat Pivotal besloot een platinum sponsor van AdoptOpenJDK te worden. AdoptOpenJDK is een organisatie die het gebruik van OpenJDK probeert te vergroten.

Andere ondersteuning

De nieuwste versie van het Spring-platform bevat niet alleen de Pivotal Distribution van OpenJDK, maar voegt ook ondersteuning toe voor extra Spring-softwareprojecten. Het gaat dan onder meer om de open source-versie van het Spring Framework, inclusief Spring Boot, Spring Cloud en Spring Cloud Dataflow.

Daarnaast bundelt de nieuwe versie Pivotal tc Server voor de eerste keer. De Pivotal tc Server is de distributie van Apache Tomcat van Pivotal. Dat is een applicatie-server die gebruikt wordt om webpagina’s te renderen die Java Server Page-code bevatten.

Spring Runtime is nu beschikbaar voor alle abonnees van Application Service. Het platform is ook apart te verkrijgen als een losse abonnementsdienst.