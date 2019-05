Containertransportbedrijven sluiten zich aan bij IBM TradeLens blockchainproject

Containertransportbedrijven CMA, CGM en MSC Mediterranean Shipping Company hebben zich aangesloten bij TradeLens. De op blockchain gebaseerde verzendtool is een initiatief van IBM en het Deense scheepvaartconglomeraat Maersk.

TradeLens zorgt ervoor dat de deelnemers door het gebruik van blockchain over het gehele traject eenvoudig zendingen kunnen volgen. Het systeem geeft vertrouwen dat onveranderlijke gegevens op geen enkel moment zijn gewijzigd. Dat containertransport kon profiteren van digitalisering was al langer bekend. Toch waren eerdere pogingen daartoe, zoals gedaan met behulp van EDI, niet succesvol, aldus TechCrunch.

Wereldwijde cargocontainer-verzendingen

Door het aansluiten nu van de drie containertransportbedrijven omvat het TradeLens-consortium bijna de helft van alle wereldwijde cargocontainer-verzendingen. “Wij geloven dat TradeLens, met zijn toewijding aan open standaarden en open governance, een belangrijk platform is om deze digitale transformatie te helpen inluiden”, aldus Rajesh Krishnamurthy, executive vice president voor IT & Transformations bij CMA CGM Group.

De scheepvaart is van oudsher een papierintensief en grotendeels handmatig proces. Achterhalen waar een container zich in de wereld bevindt of welke overheidsinstantie deze misschien tegenhoudt, wordt nog steeds gezien als uitdaging. Het kan soms weken duren om al het papierwerk te verzamelen dat gegenereerd is tijdens de reis vanuit de fabriek of veld naar de markt. Hoe meer rederijen en aangrenzende entiteiten zich bij TradeLens aansluiten, hoe effectiever het uiteindelijk zal zijn.

Effectiever door uitbreiding

“De blockchain biedt een paar duidelijke voordelen ten opzichte van eerdere methoden. Het is veiliger, omdat data wordt gedistribueerd. De ingebouwde digitale codering maakt het ook veiliger. Het grootste voordeel is echter de zichtbaarheid die het biedt.”

“Elke deelnemer kan elk aspect van de flow in realtime controleren. Een auditor of andere autoriteit kan het hele proces eenvoudig van begin tot eind volgen, door op een blok in de blockchain te klikken. Dit in plaats van iedere keer handmatig gegevens van elke entiteit op te vragen”, constateert Marie Wieck, algemeen directeur van IBM Blockchain.

