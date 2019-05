Google maakt vertrouwelijke modus standaard voor zakelijke Gmail-gebruikers

G Suite-gebruikers krijgen vanaf volgende maand toegang tot de nieuwe vertrouwelijke modus voor het verzenden van e-mails. Die modus zal standaard staan ingeschakeld, tenzij de administrator er anders over beslist.

Google rolt de vertrouwelijke modus voor het verzenden van e-mails via Gmail uit naar G Suite. De functie is vanaf 25 juni beschikbaar en zal standaard ingeschakeld staan wanneer je een nieuwe mail opstelt. Uitschakelen gaat manueel maar de administrator kan ook beslissen om de vertrouwelijke modus niet als standaard in te schakelen.

Sterke beveiliging

De modus zag vorig jaar het levenslicht bij de consumentenversie van Gmail terwijl bèta-gebruikers van G Suite er al sinds begin maart mee aan de slag kunnen. De modus laat je toe om mails met extra beveiliging te verzenden.

Zo is het een optie om de inhoud van de mail te laten vervallen na een bepaald tijdstip. De ontvanger kan er dan niet meer aan na de vervaldag. Ook kan je ervoor zorgen dat de tekst niet te kopiëren valt of iemand de mail niet zomaar kan doorsturen. Het is zelfs een optie om te eisen dat een ontvanger zich verifieert via een sms-code. Als de modus niet staat ingeschakeld, kan je die activeren door op het slotje links onderaan te klikken tijdens het opstellen van een mail.

De modus werkt mooi samen met andere Gmail-gebruikers maar is ook compatibel met andere mailplatformen. In dat geval krijgt de ontvanger een link om te openen, waarachter het bericht schuilt. Voor externe communicatie die niet strikt vertrouwelijk is, kan je de modus dan ook niet erg gebruiksvriendelijk noemen. De standaard uitschakelen lijkt dan ook een goed idee.

