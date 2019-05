Salesforce maakt Lightning Web Components open source beschikbaar

Salesforce heeft zijn Lightning Web Components-framework open source beschikbaar gemaakt. Lightning Web Components is een component-gebaseerd framework dat ontworpen is om applicatie-ontwikkeling voor normale zakelijke werknemers zonder programmeerexpertise te vereenvoudigen.

Lightning Web Components omvat een collectie aan tools die gecombineerd kunnen worden om eenvoudig allerlei zakelijke applicaties te bouwen, meldt Silicon Angle.

Het gaat dan onder meer om de Experience graphical user interface, Lightning App Builder – dat drag-and-drop-mogelijkheden biedt om apps te maken en aan te passen – en Lightning Component Framework. Lightning Component Framework bevat tools en extensies om de ontwikkeling van herbruikbare componenten en standalone apps mogelijk te maken.

Salesforce zelf stelt dat het Lightning Web Components open source maakt, omdat het het gebruik van meer open source-software wil promoten. Het bedrijf benadrukt daarbij dat open source software in de komende twee jaar naar verwachting pariteit bereikt met eigen software, maar dat er nog wel significante barrières zijn rondom compatibiliteit en vertrouwen. Door Lightning Web Components open source maken, moeten een aantal van die barrières verwijderd worden.

Voor ieder platform

Lightning Web Components is bovendien te gebruiken om applicaties voor ieder platform te bouwen, en niet alleen voor Salesforce. Ook is het mogelijk om broncodes te bekijken en om het aan te passen naar eigen doelstellingen, wat eerder niet mogelijk was.

“De voordelen omvatten het schrijven van betere code en het versnellen van innovatie, inhuren en onboarding”, stelt Chris Kelly, directeur van open source bij Salesforce. “Code die bedoeld is om open source te zijn, toont vaak kwaliteiten die we associëren met goed software-design: het moet modulair zijn, goed goed ingekapseld en uitbreidbaar, en het heeft betere documentatie en is geschreven met stabiele interfaces, waardoor teams er goed op kunnen vertrouwen. En goede code betekent betere producten.”

Daarnaast moet het open source maken van Lightning Web Components leiden tot de snellere ontwikkeling van nieuwe functies voor het platform dan wanneer Salesforce het allemaal zelf zou doen. De open source Lightning Web Components zijn nu beschikbaar op GitHub.