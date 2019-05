AWS maakt nieuwe IoT-diensten en managed Kafka-oplossing algemeen beschikbaar

Amazon Web Services (AWS) heeft bekendgemaakt dat diverse nieuwe diensten die tijdens de re:Invent-conferentie in november vorig jaar werden aangekondigd, algemeen beschikbaar zijn gemaakt. Het gaat om twee internet of things (IoT) diensten en een managed Kafka-oplossing.

Eén van de oplossingen is IoT Things Graph, meldt Silicon Angle. Dat is een volledig managed service die mensen helpt om IoT-applicaties te bouwen, zonder te hoeven programmeren. De dienst stelt klanten in staat om diverse apparaten en cloud-diensten te verbinden met een eenvoudige interface.

Op deze manier moeten gebruikers IoT-applicaties visueel kunnen bouwen. Het probleem nu is dat er geen standaarden zijn bij IoT-apparaten, waardoor ontwikkelaars nieuwe code moeten schrijven om een apparaat te verbinden met de cloud-gebaseerde IoT-diensten die gebruikt worden. IoT Things Graph moet dit met een klik-en-sleep-interface mogelijk maken, zodat het sneller gaat.

IoT Things Graph is nu beschikbaar in de regio’s US East (Noord-Virginia), US West (Oregon), Europa (Ireland), Asia Pacific (Sydney) en Asia Pacific (Tokyo). Er wordt afgerekend op basis van het aantal uitgevoerde stappen of het aantal deployments.

IoT Events

Daarnaast onthulde AWS IoT Events, een volledig managed service die ontworpen is om het eenvoudiger te maken voor gebruikers om wijzigingen die IoT-sensoren en -applicaties aangeven te detecteren en hierop te reageren. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te waarschuwen over apparatuur die niet goed werkt of een vertraging in productie-input.

De dienst laat gebruikers verder “detector models” bouwen als een dergelijke wijziging omhoog komt, zodat er geautomatiseerde acties getriggerd kunnen worden. Die acties kunnen bijvoorbeeld het versturen van een bericht naar een onderhoudsmonteur omvatten, zodat diegene het probleem kan oplossen.

IoT Events is beschikbaar in de Amerikaanse East-regio’s Northern Virginia en Ohio, de regio US West en Europa.

Managed Streaming for Apache Kafka

Tot slot is Amazon Managed Streaming for Apache Kafka algemeen beschikbaar gemaakt. Amazon MSK, zoals het ook genoemd wordt, is een volledig managed service die ontwikkelaars in staat stelt om applicaties met een hoge beschikbaarheid, veiligheid en schaalbaarheid gebaseerd op Apache Kafka te bouwen en te draaien, zonder zich zorgen hoeven te maken over het beheer van de onderliggende infrastructuur.

Apache Kafka is een schaalbaar, faal-tolerante, publish-subscribe berichtensysteem dat gebruikt wordt om gedistribueerde applicaties aan te sturen. De technologie is handig, maar volgens Amazon klaagden veel klanten over de tijd en kosten die nodig zijn voor het beveiligen, schalen, patchen en het zorgen voor hoge beschikbaarheid voor hun Apache Kafka-clusters. Met Amazon MSK hoeven gebruikers zich geen zorgen meer te maken over die taken, en kunnen ze zich focussen op het bouwen en updaten van hun applicaties.

De prijzen van Amazon MSK gaan per makelaarsuur en per opslaguur. De dienst is nu beschikbaar in de Europese regio’s Frankrurt, Ierland, Parijs en Londen, evenals in de twee US East-regio’s, US West, Asia Pacific (Tokyo), Asia Pacific (Singapore) en Asia Pacific (Sydney).