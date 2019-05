Microsoft gaat ‘meest duurzame’ datacentra ooit bouwen in Zweden

Microsoft heeft plannen aangekondigd om twee nieuwe datacentra te bouwen in Zweden, die moeten behoren tot de “meest duurzame” datacentra ooit gebouwd. De gebouwen worden aangestuurd door alleen maar hernieuwbare energiebronnen, met plannen voor zero waste-operaties.

De datacentra komen in de steden Gävle en Sandviken, ten noorden van hoofdstad Stockholm, schrijft Silicon Angle. De datacentra krijgen energie via Vattenfall AB, dat nu al energie verkoopt aan Microsoft dat honderd procent gegenereerd wordt door het windmolenpark Wieringermeer Polder in Nederland. Daarnaast gaan de twee bedrijven samenwerken om de CO2-afdruk van de nieuwe datacentra te verlagen naar nul.

“We hebben als doel om onze datacentra in Zweden twee van de meest duurzaam ontworpen en aangestuurde ter wereld te maken met de ultieme ambitie om operaties zonder CO2-uitstoot te behalen”, aldus Noelle Walsh, vice president van cloud operations en innovatie bij Microsoft. “Het datacenter dat we ontwerpen draagt bij aan de doorlopende belofte van Microsoft om over te stappen naar een duurzame toekomst met weinig koolstof.”

De Zweedse datacentra hebben ook een praktisch nut. Microsoft zegt voor Zweden te hebben gekozen in “afwachting van toekomstige vraag naar cloud- en internetdiensten, nu de vraag in Europa blijft groeien”. Microsoft heeft al datacentra in Europa in de landen Oostenrijk, Frankrijk, Finland, Duitsland, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ook werkt het aan nieuwe datacentra in Noorwegen en Zwitserland.

Andere doelen

Microsoft heeft al jaren het doel om zo duurzaam mogelijk te zijn. Zo benadrukte het bedrijf ook nu weer dat het sinds 2012 een koolstof-neutraal bedrijf is. Daarnaast wil het bedrijf dat in 2023 al zijn datacentra voor 70 procent op hernieuwbare energie draaien. Uiteindelijk moet dat honderd procent worden.

Maar de doelstellingen van het bedrijf gaan verder dan alleen schone datacentra. Ook werkt het samen met de Noorse bedrijven Agder Energi – een producent van hernieuwbare energie – en Powel AS, dat software-oplossingen biedt voor de nutssector om toegang tot schone energie te vergroten.