NetApp neemt Israëlische databeschermingstartup Cognigo over

NetApp heeft stilletjes een startup genaamd D.Day Labs overgenomen, dat zaken doet als Cognigo. Cognigo heeft het nieuws bevestigd. NetApp betaalde ongeveer 70 miljoen dollar (62,8 miljoen euro) voor de startup, weet Silicon Angle.

Cognigo verkoopt een databeschermingsplatform voor bedrijven die moeten voldoen aan regels als de GDPR in Europa. Het platform gebruikt natural language processing en andere kunstmatige intelligentie-gebaseerde technologieën om specifieke typen data in te delen op basis van categorieën, om te voldoen aan wetten. Het ondersteunt data opgeslagen in de cloud en on premise, in zowel gestructureerde als niet-gestructureerde formats.

Cognigo werd in 2015 opgericht door zijn huidige CEO Guy Leibovitz en wist in twee aparte financieringsrondes in totaal 10,9 miljoen dollar op te halen.

Overname

De overname komt niet geheel uit de lucht vallen, aangezien NetApp al enige jaren samenwerkt met de startup. De 35 werknemers van Cognigo worden onderdeel van NetApp’s R&D-centrum in Israël. Daar werken nu tussen de tachtig en negentig werknemers. Het bedrijf wil de technologie van Cognigo gebruiken om het nut van zijn Cloud Volume ONTAP data management-software uit te breiden met de toevoeging van een “door kunstmatige intelligentie-gedreven compliance-oplossing”.

Leibovitz stelt dat de keuze om overgenomen te worden bitterzoet was. “Maar ik ben er zeker van dat het de juiste keuze was. In een korte tijd bereikten we de ontsnappingssnelheid waar iedere startup naar verlangt. De omzet verdriedubbelde bijna ieder kwartaal. We hadden een snelgroeiend aantal klanten.”

Analist Steve McDowell van Moor Insights & Strategy stelt dat de overname misschien klein is, maar ook duidelijk maakt dat de opslagindustrie snel minder om bytes op een schijf draait, en meer om databeheer. “Dit is zeker het geval als compliance en wetten in het spel komen. Je ziet dat iedere aanbieder meer doet rondom databescherming.” Ook geeft het de trend van bedrijven die steeds meer kunstmatige intelligentie gebruiken in hun datacenter om hun operaties en data te beheren, weer.