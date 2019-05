Betalende Dropbox-gebruikers krijgen 1TB meer opslag

Dropbox heeft zijn opslagruimte voor betalende Plus-gebruikers uitgebreid van 1TB naar 2TB. Ook Professional- gebruikers krijgen er 1TB bij en hebben nu in totaal 3TB tot hun beschikking.

Met het aanbieden van eenvoudige, redelijk geprijsde cloudopslag- en synchronisatieoptie voor niet-zakelijke klanten wil Dropbox de concurrentie aangaan met partijen als Google Drive, Microsoft OneDrive en Apple iCloud, aldus Engadget.

Bovendien voorziet Dropbox zijn Plus en Professional-gebruikers ook nog van extra functies, zoals Smart Sync, Rewind en een ingebouwd hulpprogramma voor watermerken. Hiermee kan een naam en datum op ieder afbeeldingsbestand of PDF overlapt worden. Deze laatste functie is alleen beschikbaar voor Professional-gebruikers.

Smart Sync

Smart Sync was voorheen alleen beschikbaar voor zakelijke accounts, dan wel via het 20 dollar kostende maandelijks Dropbox Professional-abonnement. Een Plus-abonnement kost 10 dollar per maand. Deze functie stelt gebruikers in staat om bestanden, zoals opgeslagen in Dropbox, te bekijken via de de Windows- of Mac-bestandsbrowser. Dit ongeacht of het bestand nu lokaal of via de cloud is opgeslagen. Smart Sync voorkomt dat je tussen de desktop en de webinterface moet huppen, wanneer je een bestand probeert te vinden.

Bovendien is de functie inmiddels geautomatiseerd. Het moment dat Smart Sync wordt geactiveerd, zoekt en verwijdert het lokaal opgeslagen bestanden die lange tijd niet zijn gebruikt. De bestanden zullen nog steeds beschikbaar zijn in zowel de bestandsbrowser als de Dropbox-webinterface van waaruit ze kunnen worden gedownload. Bestanden structureel lokaal opslaan behoort nog steeds tot de mogelijkheid, maar deze automatische functie voorkomt dat de harde schijf te vol raakt.

Rewind

De nieuwe functie Rewind zorgt ervoor dat ‘rampzalige wijzigingen’, zoals mappen die onbedoeld verwijderd zijn, teruggedraaid worden naar een eerdere datum. Vanuit de Dropbox-website maken bepaalde opties het mogelijk alles te herstellen zoals het was vóór de catastrofe. Voor Plus-gebruikers geldt dat zij kunnen terugkeren naar elke punt in de afgelopen 30 dagen, terwijl voor Professional-gebruikers een maximum geldt van 180 dagen.