Salesforce Blockchain combineert crm-workflows met blockchain-data

Salesforce lanceert een nieuwe low-code platform, genaamd Salesforce Blockchain. Het platform breidt de kracht van crm-workflows uit om zo de drempel voor het creëren van vertrouwde partnernetwerken te verlagen.

De leverancier van online crm-software kondigde het nieuwe platform tijdens de vierde jaarlijkse TrailheadX ontwikkelaarsconferentie aan. Volgens Techradar kunnen organisaties geverifieerde, gedistribueerde gegevenssets delen in een vertrouwd netwerk van partners en derde partijen.

Combineren

De combinatie van crm-workflows met blockchain-gegevens stelt bedrijven in staat nieuwe bedrijfsprocessen en -modellen te creëren, die hun hele organisatie bestrijken om de snelheid van het bedrijfsleven te versnellen. Zo kunnen er onder meer blockchain-netwerken, workflows en apps worden gecreëerd, die het potentieel hebben om geheel nieuwe klantervaringen te leveren.

Overbruggen vertrouwenskloof

Bedrijven moeten enorme hoeveelheden data gebruiken en delen met hun netwerk van partners en derde partijen. Iets dat uiteindelijk meer connectiviteit biedt tussen organisatie en klanten, dit alles gebaseerd op goed vertrouwen. Blockchain-technologie is in staat deze vertrouwenskloof op te lossen, door het gebruik van een gedistribueerd grootboek. Hierin worden gegevens opgeslagen, getraceerd en geverifieerd bij alle werknemers en partners in het netwerk.

Bedrijven kunnen de Salesforce Blockchain gebruiken om blockchain-netwerken, apps en slimme contracten te bouwen. Bovendien kunnen ze dit onderhouden met behulp van low-code-mogelijkheden van het bedrijf. Ook klanten kunnen zelf een blockchain-object maken en delen met hetzelfde proces, als ze al doen voor elk crm-gegevensobject in Salesforce. Dit alles zonder de noodzaak om code te schrijven.

Salesforce heeft zijn nieuwe blockchain-platform op de open source-technologie van Hyperledger Sawtooth gebouwd. Wel zou het speciaal zijn aangepast voor Salesforce Lightning. Salesforce Blockchain is momenteel beschikbaar om ontwerppartners te selecteren, maar het bedrijf verwacht dat het pas in 2020 algemeen verkrijgbaar zal zijn.

Blockchaintechnologie populair

Investeerders geloven meer dan ooit in blockchaintechnologie en laten dat financieel merken. Het ziet ernaar uit dat het aantal investeringen in bockchain start-ups het totale bedrag van 2018 zal overtreffen. In de eerste maanden van dit jaar trok de sector al meer kapitaal aan dan in heel 2017. Dit jaar werd de sector al 880 miljoen dollar rijker.

