Adblockers alleen nog toegestaan voor zakelijke Chrome-gebruikers

Google is van plan moderne adblockers te beperken tot zakelijke Chrome-gebruikers. Het zogeheten Manifest V3 zorgt ervoor dat adblockers, zoals uBlock Origin, niet langer werken.

Moderne adblockers gebruiken Chrome’s webRequest om advertenties te blokkeren voordat ze worden gedownload. Volgens Forbes ondergaat Manifest V3 een grote transformatie naar Chrome-extensies, die een vernieuwing van het permissiesysteem omvat. Na deze transfromatie zullen veel adblockers niet langer werken omdat Manifest V3 er voor zorgt dat Google de essentiele webRequest API blokkeert. Die laat adblockers toe om verzoeken (zoals advertenties) te blokkeren vóórdat het wordt geladen.

Uitzonderingen

Alleen zakelijke gebruikers zouden adblockers kunnen blijven gebruiken. Ook zouden de wijzigingen niet op alle adblockers effect hebben, maar is het voor nu onduidelijk welke blocker wel en niet getroffen wordt. “Chrome ondersteunt het gebruik en de ontwikkeling van adblockers. We werken actief samen met de ontwikkelaarscommunity om feedback te krijgen en door te gaan met het ontwerp van een privacybehoudend filtersysteem voor inhoud dat de hoeveelheid gevoelige browsergegevens beperkt die met derden worden gedeeld”, aldus Google in een verklaring.

Toch blijft Manifest V3 een opmerkelijke stap. Google gaf afgelopen januari nog te kennen wijzigingen te willen aanbrengen die de werking van adblockers in zijn algemeenheid zouden bemoeilijken. Advertenties vormen de kern van het bedrijfsmodel van Google, de internetgigant vertrouwt juist op inkomsten uit advertenties. Het is dus begrijpelijk, dat de internetgigant langs deze weg makers van adblockers probeert tegen te werken.

Alternatieven

Toch zijn er veel gebruikers die Chrome niet willen gebruiken zonder adblocker. Zij kunnen overstappen naar andere browsers, zoals Firefox. Het manifest heeft betrekking op de Chromium-code, en treft dus ook andere op Chromium-gebaseerde browsers zoals Brave en binnenkort Microsoft Edge. In januari kwam er om die reden nog heel veel kritiek op de plannen. Google leek zich toen te schikken naar de vocale massa, maar komt nu terug op die beslissing.

