Infineon neemt Cypress Semiconductors over voor 9 miljard euro, zo meldt Reuters. Cypress Semiconductors ontwikkelt microchips die in auto’s en elektronische apparaten gebruikt worden. Het Duitse Infineon maakt power-management-chips die in auto’s, smartphones en windmolens gebruikt worden.

“Met de toevoeging van Cypress versterkt Infineon zijn focus op structurele groeifactoren en kan het leveren aan een bredere reeks applicaties”, aldus het bedrijf. De verwachting is dat de overname in 2022 180 miljoen euro per jaar oplevert, met een omzet van ruim 1,5 miljard euro op de lange termijn.

Zodra Cypress Semiconductors geïntegreerd is, heeft Infineon een omzetgroei van 9 procent of meer voor ogen. Ook verwacht het dan een marge van 19 procent voor het segmentresultaat. De investering-naar-verkoopratio moet naar verwachting 13 procent verlaagd worden.

Het cash-aanbod van 23,85 dollar per aandeel representeert volgens het Duitse bedrijf een premium van 46 procent voor de aandeelprijzen van Cypress in de afgelopen maand. De Duitse chipfabrikant is van plan om ongeveer 30 procent van de volledige transactiewaarde te financieren met eigen vermogen, en de rest met schulden en cash. Naar verwachting is de overname eind 2019 of begin 2020 afgerond.

Infineon

Vorige maand werd nog duidelijk dat Infineon op plaats tien staat in de lijst van bestverkopende producenten van halfgeleiders. Vorig jaar stond het bedrijf nog op plek twaalf. De omzet daalde met een procent in een jaar tijd.

Uit datzelfde onderzoek bleek dat Samsung niet langer de grootste chipmaker ter wereld is. Het bedrijf verloor zijn titel aan Intel, dat profiteert van de krimpende markt waar Samsung last van heeft. Samsung bereikte de top twee jaar geleden dankzij de stevige groei van de DRAM-markt, maar die markt stort nu juist in. Het bedrijf zag zijn omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met 34 procent dalen ten opzichte van een jaar eerder.

Samsung staat wereldwijd echter nog wel op plaats twee, gevolgd door TSMC.