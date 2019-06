Dell brengt meer high-end Ubuntu Linux-computers op de markt

Dell heeft aangekondigd meer Ubuntu Linux-computers op de markt te brengen. Het gaat om drie mobiele werkstations met high-end specificaties. De gehele familie komt met Ubuntu 18.04, wat de meest recente LTS-versie van Ubuntu is. Ook ondersteunen ze Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Workstation 8.

Allereerst is er de Precision 5540, wat de lichtste variant in de laptop-familie is, schrijft ZDNet. De laptop komt met een Intel Xeon E- of 9th Gen Intel Core 8-core-processor, samen met 4 TB aan opslag en maximaal 64 GB aan geheugen. De laptop is verder in staat om maximaal een NVIDIA Quadro T2000 (4GB) te ondersteunen voor het 15,6 inch InfinityEdge OLED-scherm en 14 inch chassis. De laptop is vanaf 1.100 dollar te koop.

Ook nieuw is de Precision 7450 mobile workstation. Dit is het grote broertje van de 5540 en komt ook met een Intel Xeon E- of 9th Gen Intel Core 8-core-processor. Het geheugen is met maximaal 128 GB aan 2666 MHz ECC-geheugen echter groter. Het scherm heeft met 15,6 inch dezelfde grootte, maar is wel een UHD HDR 400-scherm. Dat scherm heeft een resolutie van maximaal 8K en ondersteunt het afspelen van HDR-content via een Displayport 1.4.

Deze laptop is vanaf 1.300 dollar te koop.

Precision 7740

Meest indrukwekkend is echter de Precision 7740, met de nieuwste Intel Xeon E- of 9th Gen Intel Core 8-processors. Deze laptop heeft maximaal 128 GB aan ECC-geheugen en een grote PCIe SSD-opslagcapaciteit van maximaal 8 TB. Ook heeft het de nieuwste NVIDIA Quadro RTX graphics tot maximaal RTX5000, en biedt het real time ray tracing en graphics-gebaseerde AI-versnelling voor zij 17,3 inch UltraSharp UGH IGZO-scherm.

De laptop moet ook beschikbaar worden met de next-generation AMD Radeon Pro-processor. De 7740 is vanaf 1.400 dollar te koop.

De laptops zijn nog niet op de markt verschenen, maar komen begin juli wel naar de winkels.