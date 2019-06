‘Huawei wil zijn onderzeese kabelactiviteiten verkopen’

Huawei is van plan om zijn onderzeese telecom-kabelactiviteiten te verkopen. Dat blijkt uit een aanvraag van een koper die Reuters in handen heeft. Hengtong Optic-Electric, een fabrikant van producten voor optische telecommunicatie, heeft interesse in de afdeling van het Chinese bedrijf.

In de aanvraag naar de beurs in Shanghai stelt Hengtong Optic-Electric dat het op 31 mei een intentieverklaring heeft ondertekend met de het dochterbedrijf van Huawei Technologies, Huawei Tech Investment, om zijn belang van 51 procent in Huawei Marine Systems via contanten en uitgifte van aandelen te kopen. Wat de onderzeese kabelactiviteiten van het Chinese bedrijf kosten, is niet bekend.

Onderzeese kabels zijn de ruggengraat van het wereldwijde internetverkeer. Huawei mengde zich in 2008 in de markt gedomineerd door het Amerikaanse SubCom, het Japanse NEC Corp en het Europese Alcatel-Lucent. Dat deed het Chinese bedrijf met Huawei Marine, een samenwerking met het Britse Global Marine.

Het dochterbedrijf heeft inmiddels aan negentig projecten wereldwijd meegedaan en in totaal 50.361 kilometer aan kabels neergelegd. Het gaat onder meer om een kabel van 6.000 kilometer tussen Afrika en Zuid-Amerika, die afgelopen september werd afgerond. Sinds augustus 2018 heeft Huawei ook de meerderheid van de raad van bestuur van het bedrijf in handen. Huawei heeft nog niet gereageerd op de mogelijke verkoop van het dochterbedrijf.

Spanningen VS

De mogelijke verkoop komt te midden van spanningen tussen de Chinese fabrikant en de Verenigde Staten. De VS vermoedt dat Huawei de Chinese overheid helpt met spionage op andere landen via zijn apparatuur. Het Chinese bedrijf heeft dat altijd ontkend. Toch besloot de VS vorige maand om handelssancties op te leggen, waardoor de smartphonefabrikant geen onderdelen en componenten van Amerikaanse makelij meer kan kopen, tenzij de Amerikaanse overheid hier toestemming voor geeft.

In maart zeiden beveiligingsambtenaren van de VS bovendien nog dat ze denken dat het vermoedde beveiligingsrisico ook onderzeese kabels van Huawei Marine kan treffen.

Hengtong Optic-Electric

Hengtong Optic-Electric is voor het overgrote deel het eigendom van de Hengtong Group, dat een aandeel van 15,66 procent heeft. Cui Genliang, de oprichter en eigenaar van de Hengtong Group, is de op één-na-grootste aandeelhouder met 14,95 procent. Het bedrijf is naar eigen zeggen de grootste aanbieder van oplossingen voor glasvezelnetwerken en slimme elektriciteitsnetwerken in China. Het heeft in zijn thuisland en in het buitenland 70 dochterondernemingen.

Het bedrijf heeft al 10.000 kilometer aan onderzeese kabels aangelegd, onder meer voor projecten in Chili, Bolivia en Mexico.