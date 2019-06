Apple lanceert Pro Display XDR 6K-scherm vanaf 4.999 dollar

Apple kondigde op zijn WWDC-conferentie niet alleen een nieuwe Mac Pro aan, maar ook een bijhorende monitor.

De Pro Display XDR is een kleurgekalibreerde 32 inch LCD-monitor met 6k-resolutie (6.016 x 3.384 pixels) en nagenoeg randloos design. De bezels meten amper 9 millimeter. XDR staat hier voor Extreme Dynamic Range. Het scherm kan onbeperkt een helderheid van 1.000 nits bieden, met een piekhelderheid van 1.600 nits. Dezelfde kaasraspstructuur als de Mac Pro aan de achterkant, zorgt ervoor dat de warmte weg kan. Er zit een ventilator in de monitor, maar die zou maar 7 decibels produceren.

Het scherm is zo’n 40 procent groter dan dat van de 5K iMac en heeft een anti-reflecterende laag (nano-texture glass) die optioneel is (1.000 dollar meerprijs). De monitor ondersteunt het P3- en 10-bit-kleurengamma, alsook Apple True Tone.

Blauwe leds

In het lcd-paneel zitten 576 blauwe leds die elk 10 keer worden gemoduleerd per refreshrate. Meestal worden witte led’s gebruikt om een hoge helderheid te behalen, maar Apple koos voor blauwe leds omdat ze beter controleerbaar zijn. Dankzij kleurencorrectie is het resultaat wit licht dat door het lcd-paneel komt.

De 32 inch monitor krijgt een adviesprijs van 4.999 dollar, maar dan heb je ook alleen nog maar het scherm. Apple verkoopt daarnaast een Pro Stand om het scherm op te bevestigen voor 999 dollar. De staander kan het scherm zowel kantelen, in de hoogte verstellen en in portretoriëntatie draaien. Daarnaast kan je het display desgewenst ook met een VESA-beugel (199 dollar) ophangen. In de Pro Stand zitten ook nog extra connecties zoals

De Pro Display XDR gebruikt Thunderbolt 3 om op de Mac Pro aan te sluiten. Die kan tot zes van deze schermen aansturen. Dat deze monitor zich specifiek op de professionele markt richt, mag gezien het prijskaartje geen verrassing zijn. Bekijk hier de volledige lijst met specificaties.

