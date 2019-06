Apple presenteert nieuwe Mac Pro voor power users vanaf 5999 dollar

Apple heeft tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC een geheel vernieuwde Mac Pro onthuld. Het workstation is ontwikkeld voor professionals die hoge eisen stellen aan hun Mac, stelt Apple. Het apparaat komt bijvoorbeeld met Xeon-workstationprocessors met maximaal 28 cores.

Ook heeft de nieuwe Mac Pro een geheugensysteem met een capaciteit van 1,5 TB, dat bestaat uit een zeskanaals geheugenarchitectuur en twaalf fysieke DIMM-sleuven. De computer is daarmee geschikt voor professionals die met zeer grote projecten werken, enorme datasets moeten analyseren of meerdere apps tegelijkertijd gebruiken.

Het geheugensysteem komt bovendien met acht PCI Express-uitbreidingssleuven, wat twee keer meer is dan in de vorige Mac Pro-toren. Gebruikers kunnen op die manier hun systeem aanpassen en uitbreiden.

GPU

De Mac Pro is ook dankzij zijn krachtige grafische prestaties ook geschikt voor mensen die met video’s werken. Het apparaat bevat een krachtige grafische kaart en grafische prestaties van 56 teraflops. De uitbreidingsarchitectuur voor graphics, de Apple MPX Module, bevat een Thunderbolt-integratie en een vermogen van ruim 500 W. Die MPX Module wordt gekoeld met een thermisch systeem van de Mac Pro, waardoor de computer volgens Apple zelf muisstil moet blijven.

De Mac Pro heeft meerdere grafische opties, waaronder de Radeon Pro 580X. Geheel nieuw is de Radeon Pro Vega II, die een rekenkracht tot 14 teraflops heeft, evenals een geheugen van 32 GB en een geheugenbandbreedte van 1 TB/s. De Radeon Pro Vega II Duo is ook nieuw, en bevat twee Vega II-GPU’s voor grafische prestaties van 28 teraflops en een geheugen van 64 GB.

Gebruikers kunnen bovendien kiezen om twee Vega II Duo’s in te zetten, aangezien de Mac Pro berekend is op twee MPX Modules. Klanten krijgen daarmee grafische prestaties van 56 teraflops en een videogeheugen van 128 GB.

Afterburner

Geheel nieuw is Afterburner, dat een programmeerbare ASIC bevat die tot 6,3 miljard pixels per seconde kan decoderen. Daardoor kunnen video-editors met hoogwaardige camera’s hun native bestanden gebruiken. Die native bestanden moesten voorheen omgezet worden naar proxy’s om te kunnen bewerken.

Ook kunnen video-editors maximaal drie 8K ProRes RAW-videostreams en twaalf 4K ProRes RAW-videostreams in realtime decoderen.

Behuizing en beschikbaarheid

De Mac Pro heeft tot slot een roestvrijstalen buitenkant, die gemaakt is van aluminium. De behuizing kan verwijderd worden, waardoor gebruikers toegang krijgen tot de binnenkant van het apparaat. De gehele constructie is modulair en bevat zachte handvatten om hem te verplaatsen. Opvallend is het raster in de behuizing. Dit raster is bedoeld om optimale luchtcirculatie en stille werking te waarborgen.

De Mac Pro is vanaf dit najaar te koop vanaf 5.999 dollar. Klanten die het apparaat in een rack in een edit- of serverruimte willen plaatsen, is vanaf het najaar een speciale rackversie beschikbaar.