Google maakt migratie naar G Suite eenvoudiger voor Box-gebruikers

Google maakt het eenvoudiger voor gebruikers van de Box-cloud om hun bestanden over te zetten naar G Suite. Dit doet het bedrijf met zijn eigen migratiedienst, die het eerder dit jaar al aankondigde en als bèta beschikbaar maakte.

Met G Suite Migrate is het mogelijk om nu eenvoudiger te migreren van Box naar de dienst van Google, schrijft Venturebeat. Migrate werd in maart al gelanceerd met ondersteuning voor slechts een handjevol Microsoft-diensten. Het ging onder meer om Exchange, SharePoint en OneDrive.

De dienst is ontwikkeld om het verplaatsen van data te vereenvoudigen. Het verplaatsen van grote hoeveelheden data kost over het algemeen veel tijd en inspanning, en komt met diverse potentiële valkuilen. G Suite Migrate moet het makkelijker maken om het migratieproces te plannen en te volgen.

Migrate is nog steeds alleen beschikbaar als onderdeel van een gelimiteerd bèta-programma. Mensen die lid zijn van G Suite kunnen echter vanaf vandaag migreren vanuit Box. De dienst is alleen open voor Box Enterprise-abonnees en Box Notes worden nog niet ondersteund.

Diepe integratie

Box en Google maakten afgelopen december nog bekend hun integratie dieper te maken. Het werd toen mogelijk om Google Docs, Sheets en Slides te maken en aan te passen, zonder dat gebruikers hier Box voor moeten verlaten. Ook kunnen gebruikers samenwerken in documenten.

Ook is het mogelijk om gebruik te maken van administratieve functies van Box, en om de beveiliging, het bestuur en de compliance-mogelijkheden te gebruiken. Met de functie Compose Actions in Gmail is het mogelijk om bestanden uit Box toe te voegen aan mails die ze via Gmail verzenden. Gebruikers hoeven de Gmail-app daar niet voor te verlaten.

De samenwerking tussen de twee bedrijven halen op deze manier voordeel uit elkaars aanbod, ook al concurreren ze op een aantal vlakken met elkaar. Relatief veel bedrijven halen daar weer voordeel uit, aangezien zij zowel G Suite als Box gebruiken.