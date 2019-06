IBM voegt AI-mogelijkheden toe aan Db2 relational database management-systeem

IBM voegt kunstmatige intelligentie (AI) mogelijkheden toe aan zijn Db2 relational database management-systeem. Daarmee krijgt de 36 jaar oude software een update om het naar de huidige, door data gedreven wereld te brengen.

Db2 is de zesde meest populaire database ter wereld, schrijft Silicon Angle. Dat betekent dat het een veelgebruikte relationele engine is bij grote enterprises. Het platform is in drie versies beschikbaar: Db2, Db2 Standard en Db2 Advanced. DB2 is gratis te downloaden en te gebruiken en bedoeld voor het testen van prototype-applicaties. Voor Standard en Advanced moet wel betaald worden. Standard is voor middelgrote bedrijven met apps in productie, Advanced is voor grote bedrijven en heeft geen limitaties.

Moderne applicaties

Met de nieuwe update moeten gebruikers in staat gesteld worden om modernere applicaties te maken, die betere inzichten kunnen genereren uit de data die ze produceren, aldus IBM.

Db2 ondersteunt nu datawetenschapontwikkeling via een serie drivers die ondersteuning toevoegen voor diverse open source programmeertalen en frameworks. Ontwikkelaars kunnen machine learning-modellen voor apps die met DB2 gebouwd zijn eenvoudig bouwen en analyseren. De apps moeten weerbarstiger zijn, minder beheer vereisen en productiviteit verbeteren.

Db2 ondersteunt nu de programmeertalen Go, Ruby, Python, PHP, Java, Node.js en Sequelize. Ook ondersteunt het frameworks als Jupyter notebook en Visual Studio Code.

Augmented Data Explorer

Ook nieuw is de Augmented Data Explorer. Dat is een natural-language querying-tool waarmee ontwikkelaars vragen kunnen stellen aan hun data met hun natuurlijke stem. De antwoorden worden in de vorm van visualisaties weergegeven. Het idee is om ontwikkelaars op die manier een ervaring te bieden die lijkt op die van een traditionele zoekmachine.

Ook krijgt Db2 toegang tot de Data Virtualization-technologie in de Cloud Private for Data-dienst van IBM. Daarmee kunnen gebruikers zoeken naar data uit meer diverse bronnen, aldus het bedrijf. Daardoor wordt er minder tijd besteed aan de verzamel-, transformeer- en laadprocessen die eerder nodig waren om toegang te krijgen tot de data.

Verder is er ondersteuning voor blockchains, evenals een veelgebruikte SQL engine die Db2 in staat stelt om toegang te krijgen tot data van andere IBM-platformen.