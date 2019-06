Twitter neemt startup Fabula AI over om nepnieuws te bestrijden

Twitter heeft aangekondigd Fabula AI over te nemen, in de hoop beter de strijd met nepnieuws aan te kunnen binden. Fabula AI is een startup uit Londen met een deep learning-platform dat desinformatie op online platformen detecteert.

Fabula AI heeft echter nog geen tijd gehad om zijn platform algemeen beschikbaar te maken, schrijft Silicon Angle. De startup wilde dat later dit jaar doen.

De software van Fabula AI gebruikt een opkomende techniek voor kunstmatige intelligentie (AI) genaamd geometric deep learning. Aan de hand daarvan zoekt het platform patronen in online content die het bestaan van desinformatie kunnen onthullen. De algoritmes van de startup analyseren niet de content zelf, maar evalueren de manier en snelheid waarop het verspreid wordt om vast te stellen of het verdacht is.

De AI hoeft dus niet te begrijpen wat er precies in een bericht staat, waardoor het eenvoudig toe te passen is op verschillende talen, zonder dat er grote wijzigingen nodig zijn. Daardoor is het voor Twitter goed te implementeren in zijn eigen technologie.

Overname

De beslissing van het sociale medium om Fabula AI te kopen, heeft overigens niet alleen wat te maken met de technologie van de startup. Ook de geschiedenis van het team dat de startup oprichtte spelen daarbij een rol.

De chief scientist is bijvoorbeeld Michael Bronstein, een professor bij de Imperial College in Londen en de voorzitter van machine learning and pattern recognition bij de afdeling voor computerwetenschappen op de universiteit. Federico Monti is de chief technologist, en een doctorale kandidaat die onderzoek doet naar geometric deep learning.

De bedoeling is dat Bronstein onderdeel wordt van Twitter en de functie van head of graph deep learning gaat bekleden. Hij en de rest van het team van Fabula AI wordt onderdeel van de Cortex machine learning-groep van Twitter. Hoeveel geld er met de overname is gemoeid, is onbekend.