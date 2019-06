Nokia zegt nu meer 5G-bestellingen te hebben ontvangen dan Huawei

Nokia heeft naar eigen zeggen nu meer bestellingen ontvangen voor 5G-apparatuur dan zijn Chinese concurrent Huawei. Het bedrijf zag de interesse in zijn producten de afgelopen weken groeien, aldus directeur Federico Guillen.

Nokia heeft nu 42 commerciële 5G-bestellingen, stelt Guillen tegenover Reuters. Huawei heeft naar schattig veertig bestellingen gehad, en de Zweedse concurrent Ericsson heeft negentien contracten bekendgemaakt. Acht van die contracten zijn al live. Met die cijfers loopt Nokia nu dus voorop wat betreft 5G-bestellingen.

Volgens Guillen kijken klanten steeds meer naar Nokia om hun next-generation kernnetwerken van apparatuur te voorzien. Dit is of om bestaande providers te vervangen of om meerdere providers te hebben voor de meets gevoelige delen van het netwerk. “Het is nog wat vroeg om dat te kwantificeren, maar in recente weken is dat wel wat we zien gebeuren.”

Nokia heeft ook bekendgemaakt met wie 22 van de deals zij gesloten. Het gaat dan om klanten als T-Mobile, Telia en Softbank. Sinds het einde van maart zijn er twaalf nieuwe 5G-bestellingen bijgekomen.

Spanningen Huawei

Nokia heeft zijn succes onder meer te danken aan de spanningen rondom Chinese leveranciers van netwerkapparatuur, zoals Huawei. Guillen zegt namelijk dat er vooral veel interesse is gekomen vanuit Europese landen die debatteren over de rol van Chinese leveranciers in hun netwerk. “We beginnen tractie te zien in landen waar debatten zijn.”

Huawei en andere Chinese fabrikanten liggen onder vuur. De Verenigde Staten en diverse westerse landen zijn bang dat apparatuur van de bedrijven misbruikt wordt door de Chinese overheid voor spionage. In de VS leidde dat er al toe dat Huawei op een zwarte lijst terecht kwam, waardoor het geen diensten en onderdelen van Amerikaanse makelij kan kopen.

In Nederland is een taskforce opgericht door de NCTV voor onderzoek naar 5G-risico’s. Ook zou de AIVD hier onderzoek doen naar spionage door Huawei.