Apple heeft tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC bekendgemaakt dat het een eigen inlogdienst lanceert, waarmee het gaat concurreren met Twitter, Facebook en Google. Met de functie – Sign in with Apple – kunnen gebruikers met hun Apple ID inloggen bij apps en diensten van derde partijen.

De functie werd ontwikkeld met beveiliging in gedachten, schrijft Silicon Angle. Gebruikers moeten namelijk inloggen met Face ID of Touch ID, waardoor er een extra laag aan beveiliging wordt toegevoegd aan het inloggen. De nieuwe service wordt verder neergezet als een manier voor gebruikers om in te loggen bij diensten, zonder dat ze gevolgd worden.

Volgens Apple zelf krijgen ontwikkelaars namelijk een unieke, willekeurige ID te zien. Vragen ontwikkelaars toch om een naam of e-mailadres, dan kunnen gebruikers hun e-mailadres privé houden en een uniek, willekeurig e-mailadres opgeven. Daarnaast is er tweestapsverificatie ingebouwd voor extra beveiliging.

Geen concurrentie

CEO Tim Cook stelt tegenover CBS News dat de functie niet bedoeld is om met specifieke bedrijven te concurreren, maar onderdeel van de focus van het bedrijf op de gebruiker. “We richten ons op de gebruiker. En de gebruiker wil de mogelijkheid hebben om naar meerdere eigendommen op het internet te gaan, zonder te worden gevolgd”, aldus Cook. “We gaan vooruit met privacybeschermingen. En ik denk dat het een erg redelijk verzoek is voor mensen om te maken.”

De nieuwe Sign in with Apple-dienst moet bovendien veel voor gaan komen binnen iOS. De iPhone-fabrikant maakt ondersteuning voor de dienst namelijk verplicht voor alle ontwikkelaars van iOS-apps die opties voor inloggen met derde partijen aanbieden.

De nieuwe dienst wordt deze herfst beschikbaar voor iOS, macOS en het nieuwe iPadOS. De dienst zit dan ingebouwd in de officiële releases van de besturingssystemen en apps.