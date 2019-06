UiPath lanceert preview van cloud-gebaseerd enterprise RPA-platform

UiPath heeft zijn nieuwe Enterprise Cloud Platform onthuld. Daarmee brengt het zijn Robotic Process Automation (RPA) software naar de cloud. Het nieuwe SaaS-model bestaat naast de on premise, private en public cloud deployment-opties.

De nieuwe deployment-optie voor enterprise-klanten moet een snellere tijd naar automatisering bieden, evenals eenvoudige schaalbaarheid en hoge beschikbaarheid. Ook komt het Enterprise Cloud Platform met minder eisen van IT-infrastructuren op schaal met een enterprise-class service level agreement.

Cloud Platform

Het Cloud Platform van UiPath biedt alle mogelijkheden van de on premise-software van het bedrijf, en geeft organisaties een snelle start in hun RPA-reis, aldus het bedrijf zelf. Met het Cloud Platform moet het eenvoudiger worden voor bedrijven van alle formaten om automatisering te implementeren in hun operaties, zonder de moeite of extra kosten van IT-infrastructuur. Het is mogelijk om met een paar processen te beginnen en snel op te schalen naar honderden processen, zonder extra IT.

UiPath maakt zijn Orchestrator als eerste beschikbaar via het Enterprise Cloud Platform. Daarmee moet de set-up sneller verlopen en is de time-to-value lager. Ook zorgt deze oplossing voor beveiligde automatisering en vereenvoudigde compliance.

De publieke preview van UiPath Cloud Platform is nu gratis beschikbaar. Vanaf het vierde kwartaal van dit jaar moet het platform algemeen beschikbaar worden.

Meest waardevolle AI-startup

In mei werd bekend dat UiPath de meest waardevolle AI-startup ter wereld werd, na een investering van 568 miljoen dollar via een financieringsronde. Daarmee kwam de waarde van het bedrijf op 7 miljard dollar uit. UiPath is een marktleider in RPA, wt een onderdeel van kunstmatige intelligentie is dat software-robots gebruikt om workflows in veelvoorkomende zakelijke applicaties te observeren. Vervolgens probeert het manieren te vinden om herhalende taken te automatiseren.

Het bedrijf werd na de investeringsronde waardevoller dan de vorige meest waardevolle AI-startup ter wereld, het Chinese SenseTime. De financieringsronde van UiPath werd geleid door Coatue. Verder deden ook Dragoneer, Wellington, Sands Capital en fondsen en accounts die geadviseerd worden door T. Rowe Price Associates mee.