Europese privacyvoorvechters dienen klachten tegen Google in om advertenties

Burgerrechtenorganisaties in negen Europese landen hebben klachten ingediend bij de privacy-autoriteiten in hun land over het advertentiebeleid van Google. Het probleem draait volgens de organisaties om real-time bidding.

Real-time bidding is een server-to-server koopproces dat geautomatiseerde software gebruikt om miljoenen advertentieverzoeken per seconde van online uitgevers te koppelen aan real-time biedingen van advertenties. Volgens de organisaties stelt dit systeem mogelijk persoonlijke gegevens van gebruikers bloot aan “honderden of duizenden bedrijven”, aldus Eva Simon, een juridisch expert bij burgerrechtenorganisatie Liberties, dat de klachten coördineert.

Volgens Simon schendt deze advertentiemethode de Europese privacywetgeving GDPR, die vorig jaar van kracht werd. Organisaties in België, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Hongarije, Italië, Slovenië, Frankrijk en Duitsland dienden klachten in bij de privacy-autoriteiten. Google heeft nog niet op de klachten gereageerd.

Eerdere klacht

Het is niet voor het eerst dat er geklaagd wordt over het advertentiesysteem. Het team achter de Brave-browser diende vorig jaar een klacht in bij de autoriteiten in Ierland en het Verenigd Koninkrijk vanwege het biedsysteem.

Brave stelt dat de code voor de plek waar advertenties verschijnen grote hoeveelheden gebruikersgegevens verzameld, die vervolgens naar het advertentieplatform wordt doorgezet voor real-time bidding. De gebruiker geeft echter geen expliciete toestemming voor het verzamelen van informatie, waardoor er volgens Brave sprake is van onwettelijke toegang.

De informatie omvat onder meer wat een gebruiker op dat moment leest of bekijkt, informatie over de locatie, het IP-adres en informatie over het apparaat. Mogelijk bevat de informatie ook seksualiteit, etniciteit, politieke meningen en andere persoonlijke details. De klacht van Brave was de aanleiding voor de start van een onderzoek door de Ierse privacywaakhond vorige maand.

Grote industrie

De online advertentie-industrie levert veel geld op voor Google, Facebook en andere platformen. Naar verwachting groeit de markt dit jaar naar 273 miljard dollar.