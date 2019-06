Apple aangeklaagd door ontwikkelaars wegens monopolie App Store

Twee ontwikkelaars klagen Apple aan in de Verenigde Staten. De ontwikkelaars claimen dat het bedrijf al jarenlang een monopolie heeft op de verkoop en distributie van iOS-apps. De twee pleiten voor de komst van nieuwe app-winkels voor iOS.

De rechtszaak moet een class-action worden, wat betekent dat het mogelijk iedereen die ooit een iOS-app in de VS heeft verkocht representeert, meldt The Verge.

De ontwikkelaars klagen over meerdere punten van de App Store. Zo stellen ze dat Apple innovatie tegengaat met zijn strenge regels. Daarnaast worden aankopen van en binnen iOS-apps verminderd en de algehele ontwikkeling gelimiteerd. De twee hebben daarnaast problemen met de financiële eisen van Apple. Zo moeten ontwikkelaars jaarlijks 99 dollar betalen, 30 procent van de meeste transacties aan het bedrijf afstaan en moeten prijzen op .99 eindigen.

De grootste klacht van de ontwikkelaars draait echter om het feit dat de App Store de enige plek is om iOS-apps te verspreiden. Als een app wordt afgewezen, kan deze niet op een andere manier aangeboden worden voor iOS-gebruikers. Zouden er meer app-winkels zijn, dan zorgt dat voor een “boost in output en verkooptransacties”, omdat meer mensen apps zouden vinden en kopen. Om die reden moeten er volgens de ontwikkelaars dan ook meer app-winkels komen.

Eerdere klachten

Het is niet voor het eerst dat er geklaagd wordt over de monopolie van Apple. Spotify diende in maart dit jaar nog een klacht in bij de Europese Commissie over het betalingssysteem van de iPhone-fabrikant. CEO Daniel Ek stelde daarbij dat de regel over de 30 procent van transacties die naar Apple moet, oneerlijk is.

“Als we deze belasting betalen, zou dit ons dwingen om de prijs van ons Premium-lidmaatschap kunstmatig te verhogen, ruim boven de prijs van Apple Music. Zo kunnen we geen concurrerende prijs aanbieden”, aldus Ek destijds.

In april kwamen er klachten van andere ontwikkelaars, omdat Apple apps voor ouderlijk toezicht gedwongen zou hebben om functies te verwijderen. Ook werden bepaalde apps helemaal uit de App Store verwijderd zijn. De ontwikkelaars claimen dat Apple op die manier zijn eigen apps voor ouderlijk toezicht naar voren wil schuiven. Beveiligingsbedrijf Kaspersky diende eenzelfde soort klacht in bij de Russische autoriteiten.