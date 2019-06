‘Bedrijven zoeken gespecialiseerde vaardigheden bij service providers’

Organisaties vertrouwen steeds meer op een extern personeelsbestand, bijvoorbeeld freelancers, en dienstverleners als IT-consultants en marketingbedrijven voor gespecialiseerd talent. Dat blijkt uit het onderzoek Services Procurement Insights 2019: The Big Reveal van SAP Fieldglass in samenwerking met Oxford Economics onder duizend topmensen in 24 industrieën en 21 landen. Het onderzoek werd gepresenteerd tijdens SAP Ariba Live en Sap Fieldglass Summit in Barcelona.

Ongeveer 42 procent van het personeelsbestand bestaat zelfs uit externe mensen, stelt het onderzoek. 48 procent van de topmensen stelt bovendien dat hun bedrijf geen gewone zaken kan doen zonder dat externe personeelsbestand. 59 procent zegt daarnaast dat deze externe mensen hen helpen bij het concurreren in een digitale wereld.

Ook stellen veel topmensen dat het externe personeelsbestand belangrijk of extreem belangrijk is om zakelijke doelen te behalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om snellere tijden naar de markt (61 procent) en het verbeteren van de klantervaring of klanttevredenheid (67 procent).

Dienstverleners voeren volgens het onderzoek dan ook vitaal werk uit in een enterprise. Zo zijn ze een waardevolle bron aan gespecialiseerde vaardigheden die bedrijven nodig hebben om te concurreren in de huidige, digitale economie. Het gaat dan bijvoorbeeld om kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en het Internet of Things.

Management niet effectief

Daarentegen weten veel bedrijven die externe werknemers niet effectief te managen. Dat blijkt zeker het geval bij dienstverleners. Daarbij gaat het om het managen van wie het werk doet, hun certificeringen en training, hun toegang tot systemen en faciliteiten, de kwaliteit van hun werk en hun voortgang tegenover mijlpalen.

Het grootste probleem is dat veel organisaties dienstverleners niet zien als personeelsbestand. Het te weinig managen van dit “onzichtbare personeelsbestand” kan leiden tot onvoldoende projectuitkomsten en zorgt voor risico. Zo blijkt dat één op de vier projecten van dienstverleners niet op tijd of binnen het budget is afgerond, en dat 44 procent van de respondenten soms, vaak of bijna altijd digitale beveiligingsproblemen ervaren met dienstverleners.

Ook blijkt slechts 27 procent van de topmensen erg goed geïnformeerd over de voortgang van de dienstverlener tegenover zijn mijlpalen of wat hij opleverde. 25 procent is erg goed geïnformeerd over de kwaliteit van het werk op leveranciersniveau.

Oplossingen

Het rapport van SAP Fieldglass komt echter ook met oplossingen. Zo neemt 11 procent van de respondenten harde maatregelen om hun dienstverleners te managen en waarde uit hen te halen. Die 11 procent heeft een hogere zichtbaarheid op hun dienstverleners, ze zijn strenger op het gebied van management bij dergelijke opdrachten, en hun dienstverleners helpen hen te concurreren in een digitale wereld.