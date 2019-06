Equinix laat bedrijven netwerken virtueel optimaliseren met Network Edge Services

Equinix laat bedrijven hun netwerken binnen enkele minuten virtueel optimaliseren met zijn nieuwe dienst Network Edge Services. De innovatie is mogelijk door de inzet van netwerkfuncties en virtualisatie (NFV) van meerdere leveranciers die hun digitale toeleveringsketen bij het bedrijf hebben aangesloten.

Ondernemingen krijgen met de dienst een nieuwe manier om hun netwerkdiensten in te zetten op het intereconnectieplatform van Equinix, zonder dat hier een fysiek datacentrum of hardware voor nodig is.

Network Edge stelt ondernemingen daarnaast in staat om hun kapitaaluitgaven te verlagen. Door de implementatie van een virtueel bruikbare digitale infrastructuur kunnen IT- en netwerkdiensten wereldwijd gedecentraliseerd worden. Ook is Network Edge compatibel met bestaande, fysieke implementaties van Platform Equinix.

Network Edge is volgens Equinix geschikt voor diverse digitale toepassingen. Zo kan de data-uitwisseling tussen clouds geoptimaliseerd worden door virtuele routers in te zetten die Network Edge gebruiken, en is het mogelijk om een privéverbinding tussen twee clouds aan te maken voor een efficiëntere gegevensoverdracht van grote hoeveelheden data.

Breed pakket

Equinix biedt Network Edge aan als een breed pakket van leveranciersneutrale, virtuele netwerkdiensten. Daardoor is het mogelijk om netwerk- en beveiligingsapparatuur te selecteren, configureren en real-time aan te sluiten. De diensten worden door diverse leveranciers ondersteund, zoals Cisco, Juniper en Palo Alto Networks.

Ook zijn er minder inspanningen nodig voor netwerkoptimalisatie, doordat de dienst lage latency netwerkdiensten dichter bij eindgebruikers, clouds en waardevolle ecosystemen op verschillende locaties brengt. Dat moet zorgen voor kostenbesparingen.

Verder bevat Network Edge een ingebouwde integratie met de wereldwijde on-demand, SDN-geschikte koppelingsservice Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric). Door Network Edge met EXC Fabric te combineren is het voor klanten mogelijk om virtuele edge-apparaten te verbinden met clouds en netwerkproviders in nieuwe markten. Daardoor wordt hun bereik uitgebreid tot mogelijk duizenden nieuwe zakenpartners.