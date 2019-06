Robert Downey Jr. wil milieu schoonmaken met robots, nanotech en AI

Acteur en productent Robert Downey Jr. heeft tijdens de re:MARS-conferentie van Amazon in Las Vegas een groep gelanceerd, die geavanceerde technologie gaat gebruiken om in ongeveer tien jaar tijd het milieu “significant, al dan niet totaal” op te schonen.

Downey Jr. zei dat specifiek robots, nanotechnologie en kunstmatige intelligentie (AI) kunnen helpen om het milieu sneller schoon te maken dan mensen zich realiseren, schrijft Silicon Angle. Het doel van de coalitie is dan ook om dit in de tien jaar nadat het in april 2020 begint te voltooien.

Hoe de groep, genaamd de Footprint Coalition, dit allemaal precies wil gaan doen, is niet duidelijk. De coalitie heeft wel een website gelanceerd, maar die is behoorlijk leeg en eigenlijk vooral een plek om je aan te melden voor de nieuwsbrief van de groep. De website bevat verder alleen de tekst “coming soon”.

Downey Jr. onthulde in zijn keynote – die over alles ging van zijn moeilijke periode in de jaren ’80 tot zijn succesvolle rol als Tony Stark in Iron Man – verder dat hij zich behoorlijk veel zorgen maakt over de toekomst van de mensheid. “Ik moet toegeven dat ik een stil gevoel van crisis heb”, aldus de acteur. Ook gaf hij toe dat hij zelf onderdeel is van het probleem.

AI

Verder toonde Downey Jr. een grote interesse in AI. Die interesse blijkt bovendien niet oppervlakkig te zijn. Swami Sivasubramanian, vicepresident van Amazon AI, vertelt namelijk dat hij en zijn team geholpen hebben om Downey Jr. te briefen over de evolutie van AI en de AI-diensten die nu door Amazon Web Services aangeboden worden.

Ook schijnt Downey Jr. samen met zijn vrouw Susan Downey een documentaireserie over AI aan het produceren zijn voor YouTube, waarin ze AI en de impact die het op de levens van mensen zal hebben onderzoeken.