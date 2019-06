Chrome 75 bevat geheime leesmodus en veiligheidsupdates

Google stelt vandaag Chrome 75 beschikbaar voor Android, Chrome OS, Linux, Mac en Windows. De belangrijkste focus van deze versie is het toevoegen van interne API’s en het updaten van bestaande functies. Ontwikkelaars ontdekten wel één verborgen nieuwigheid: leesmodus.

De nieuwe leesmodus zit verstopt in het flags-submenu van Chrome. Deze functie verwijdert alle onderdelen die kunnen afleiden op een webpagina zodat je een lang artikel aandachtig kan lezen. Je kan de functie overal inschakelen, maar je moet dit telkens manueel doen. Je kan de nieuwe leesmodus niet permanent inschakelen op elke pagina.

Surf naar chrome://flags/#enable-reader-mode om de functie in te schakelen. Eens dat gebeurd is, moet je Chrome herstarten. Daarna kan je de functie gebruiken overal waar je wil. Het enige wat je moet doen, is op het optie-icoontje rechts boven klikken en Distill page aanvinken.

Van zodra je dat doet, laadt Chrome een nieuwe pagina die zuiver is van afleidingen zodat je enkel de tekst en beelden te zien krijgt. Eens je naar een andere pagina surft, keer je automatisch terug naar de klassieke weergave.

Daarnaast heeft Google ook enkele veiligheidsupdates doorgevoerd en nieuwe optimalisaties voor ontwikkelaars. Voor hen heeft de zoekgigant een overzicht gebundeld in een video:

