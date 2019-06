OneSpan Secure Agreement Automation helpt identiteitsfraude tegengaan

OneSpan heeft Secure Agreement Automation ontwikkeld, een cloudoplossing die het volledige proces van accountopening digitaliseert en identiteitsfraude reduceert. De oplossing is beschikbaar via een API en maakt connectie met het OneSpan Trusted Identity (TID) platform.

”De strijd om bankklanten te werven en te behouden wordt beslist op basis van de kwaliteit van de digitale ervaring. Die vereist gebruiksgemak, minder klanten die afhaken en een sterke beveiliging om fraude tegen te gaan. Secure Agreement Automation toont de realisering van OneSpan belofte. Financiële instellingen worden geholpen kosten te beperken en groei te realiseren door vertrouwen te brengen in identiteiten, toestellen en transacties. Het gaat dan om het hele digitale proces”, zegt Scott Clements, CEO bij OneSpan.

Verschillende elementen

Volgens het bedrijf combineert de oplossing verschillende elementen, zoals identiteitsverificatie via een hub, elektronische handtekeningen, workflow en een end-to-end audit trail. Allemaal geleverd via een open API. Bovendien kunnen financiële instellingen door het proces voor accountopening te automatiseren en beveiligen in slechts enkele minuten neiuwe klanten werven. Dit alles met minder risico, lagere kosten en een betere gebruikservaring.

Volgens OneSpan schatten banken dat het wereldwijde verlies aan fraude in 2018 meer dan 31 miljard dollar bedroeg. In de VS steeg het verlies voor identiteitsfraude van 3 miljard dollar in 2017 naar 3,4 miljard dollar afgelopen jaar. Secure Agreement Automation vermindert fraude bij accountopening door de werving van nieuwe klanten te automatiseren en gekwalificeerde klanten positief te identificeren doorheen het aanvraagproces.

Identiteitsfraude neemt toe

Een speciale identiteitsverificatiehub voert in deze verschillende controles uit, zoals kredietchecks, multifactor-authenticatie en biometrische vergelijkingen zoals gezichtsherkenning. Dit zou resulteren in minder vals-positieven en de mogelijkheid om het aantal klanten dat afhaakt tijdens het proces terug te dringen. Nu schommelt dat aantal bij financiële instellingen tussen de 65 en 95 procent, aldus OneSpan.

“Hoewel identiteitsfraude nog steeds groeit, toont onderzoek dat de verbetering van de gebruikservaring de belangrijkste driver blijft voor financiële instellingen om te investeren in oplossingen voor de opening van nieuwe accounts. Oplossingen als Secure Agreement Automation brengen automatisatie om de accountopening te stroomlijnen en tegelijkertijd verschaffen ze de noodzakelijke controles tegen fraude en voor Know Your Customer”, constateert zegt Julie Conroy, Fraud & AML Research Director bij Aite Group.

Lees ook: Atos zet blockchain in om digitale identiteit te ontwikkelen