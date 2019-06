Riverbed SaaS Accelerator moet prestaties SaaS-apps versnellen

Riverbed heeft zijn nieuwe SaaS Accelerator onthuld. Met deze oplossing moeten de prestaties van SaaS-apps als Office 365, Salesforce en Box tot tien keer versneld worden. De oplossing is verder te combineren met End User Experience Monitoring om prestaties van op SaaS gebaseerde bedrijfsapplicaties te monitoren en te versnellen.

De SaaS Accelerator kan de gebruikerservaring en bedrijfsresultaten verbeteren voor organisaties met een gedistribueerd personeelsbestand, waarvan gebruikers zich vaak ver van de SaaS-servers bevinden. De oplossing voorkomt namelijk prestatieverschillen en verstoringen die het vermogen van een werknemer om verbonden, tevreden en productief te blijven verstoren.

De SaaS Accelerator is als cloud-oplossing binnen enkele minuten op te zetten. Klanten van Riverbed SD-WAN krijgen ook one-click-provisioning dankzij het beheerconsole van SD-WAN. Bestaande SteelHead-apparaten en SteelHead Mobile-klanten kunnen hun huidige investering gebruiken bij de implementatie van SaaS Accelerator. Zo ontstaat een uitgebreide oplossing die alles omvat van het apparaat van de eindgebruiker via het netwerk tot de SaaS-applicatie.

Bedrijven krijgen verder een beveiligingsprofiel dat vereist dat al het SaaS-verkeer wordt gebackhauled via een datacentrum dat in staat is om de aanpak te behouden. Factoren die de productiviteit voor mobiele en externe werknemers belemmeren worden verminderd.

SD-WAN

Riverbed kondigde naast zijn SaaS Accelerator ook verbeteringen aan voor zijn SD-WAN-oplossingen en DEM-aanbod.

De SD-WAN-oplossingen, SteelConnect en SteelHead SD, krijgen met verbeteringen in multi-cloud netwerkautomatisering, verbeterde service-chaining voor on-premises en cloud-gebaseerde beveiligingsservices een verhoogde wendbaarheid, beveiliging en efficiëntie. Ook bevat deze versie van SD-WAN een integratie met Zscaler, die een one-click-integratie levert aan zijn beveiligingsplatform.

Daarnaast heeft het DEM-aanbod dus een update gekregen. Het DEM-aanbod is een oplossing om de digitale ervaring van eindgebruikers te meten en te beheren. De nieuwe release omvat de introductie van een automatische herstelfunctie, die moet helpen om veelvoorkomende problemen proactief te herkennen en op te lossen, voordat ze de gebruikerservaring beïnvloeden of worden geëscaleerd om te ondersteunen.