Microsoft en Oracle integreren cloud-platformen om met AWS te concurreren

Microsoft en Oracle gaan de directe strijd met marktleider Amazon Web Services (AWS) aan, door hun concurrerende cloud-platformen te integreren. Er komt onder meer een directe netwerklink tussen Microsoft Azure en Oracle Cloud, en een enkel systeem om infrastructuurtoegang centraal te beheren.

Met de directe link tussen Azure en Oracle Cloud moet het mogelijk worden om sneller data te delen tussen de platformen, schrijft Silicon Angle. Informatie reist over verbindingen met snelheden van 10 GB per seconde. Volgens de bedrijven zijn die verbindingen veel sneller en betrouwbaarder dan het openbare internet.

De directe netwerklink is al beschikbaar in de cloud-faciliteit van Oracle in Ashburg, Virginia en in Azure US East. De beschikbaarheid hiervan wordt in de loop der tijd uitgebreid naar meer regio’s. Ook worden later gezamenlijke beveiligingsfuncties uitgerold die bedoeld zijn om de platformen nog dichter bij elkaar te krijgen.

Ook beloven Microsoft en Oracle verenigd identiteitsbeheer te leveren. Enterprises krijgen daarmee de mogelijkheid om een enkel systeem te gebruiken om de infrastructuurtoegang op Azure en Oracle Cloud centraal te beheren. Dat enkele systeem is Active Directory van Microsoft. Administrators kunnen op die manier beheren welke applicaties welke resources mogen gebruiken, en inloggen in beide cloud-platformen met dezelfde inloggegevens, in plaats van met aparte accounts.

Use cases

Microsoft en Oracle zien twee belangrijke manieren waarop de integraties gebruikt kunnen worden. Eén use case is dat enterprises het verenigd identiteitsbeheer gebruiken om toegangscontrole voor Azure en Oracle Cloud te consolideren. Veel grote bedrijven gebruiken al producten van beide cloud-diensten, waardoor dit een aantrekkelijke optie kan zijn.

Vinay Kumar, de vicepresident van product management van Oracle, denkt dat enterprises op de lange termijn hun applicaties op gaan delen tussen de cloud-platformen van de bedrijven. De directe netwerklink maakt het dan mogelijk voor workloads als analytics-systemen die op Azure draaien om de cloud-gebaseerde databases van Oracle te gebruiken om informatie op te slaan en te verwerken.

Deze cross-cloud-connectiviteit moet beschikbaar worden voor zowel eigen software als zakelijke Oracle-applicaties die in Azure deployed zijn.