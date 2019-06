Voormalig HP-baas Meg Whitman uitgesproken over voorganger na Autonomy-deal

Meg Whitman, de voormalige baas van Hewlett-Packard, zegt dat ze haar voorganger Leo Apotheker graag buitenspel zette, toen ze boos was over de acquisitie van het Britse software-bedrijf Autonomy. Dat zei Whitman tijdens een rechtszaak over die acquisitie, meldt Reuters.

De Amerikaanse topvrouw deed haar uitspraak toen ze getuigde in de rechtszaak van Mike Lynch. Voormalig Autonomy-CEO Lynch en voormalig CFO Sushovan Hussain worden door HP beschuldigd van fraude en het overdrijven van de waarde van Autonomy. In 2011 betaalde HP 11 miljard dollar voor Autonomy, maar schreef een jaar later 8,8 miljard dollar van de waarde af.

De overname vond in 2011 plaats onder leiding van toenmalig CEO Leo Apotheker en was een belangrijk punt in zijn strategie om van HP een softwarebedrijf te maken. Maar hoewel de overname van Autonomy werd afgerond, moest Apotheker plaats ruimen voor Meg Whitman als nieuwe CEO.

E-mail

Lynch en Hussain hebben de aantijgingen altijd ontkend. Lynch stelde juist dat de mislukte acquisitie veroorzaakt kwam door mismanagement en verwaarlozing van het bedrijf tijdens het bestuur van Whitman. Whitman was degene die de waarde van de acquisitie had verlaagd. Nadat Apotheker zei dat het bestuur van HP de schuld voor de mislukte deal moest delen, zei Whitman in een e-mail uit december 2012 naar chief communications officer Henry Gomez dat ze “Leo graag voor de leeuwen” gooit.

In de rechtszaak vroeg Lynch’s advocaat Robert Miles of Whitman zichzelf hiermee beschermde. De voormalige CEO zei echter dat dit “absoluut niet het geval” was. “Het was een moment van teleurstelling en woede. Ik had het niet moeten zeggen.” Miles claimde echter dat ze Lynch wel degelijk voor de leeuwen had gegooid, maar Whitman ontkende die beschuldiging.

Whitman zei verder dat Apotheker en CTO Shane Robison juist de keuze om Autonomy te kopen leidden, al had de raad van bestuur de overname wel goedgekeurd. Later voelden ze zich hier “vreselijk” over, aldus Whitman. Verder ontkende ze dat Autonomy verwaarloosd werd. “We wilden echt dat Autonomy succesvol werd. We waren toegewijd aan Autonomy, maar we moesten de kern-assets stabiliseren.” Volgens Whitman moesten klanten en investeerders gerustgesteld worden dat HP niet zou stoppen met hardware.

Kwartaalcijfers

Whitman stelt verder dat Lynch, die direct aan haar rapporteerde, meer van haar aandacht kreeg bij het oplossen van problemen dan vrijwel alle anderen. Maar Lynch zou niet gemeld hebben dat Autonomy op weg was om zijn doelstellingen voor de kwartaalomzet te missen, en dat zijn managementstijl de integratie van Autonomy eerder belemmerde dan hielp.