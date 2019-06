Plantronics en Polycom kondigden in maart dit jaar aan samen verder te gaan als Poly. In april volgde er echter een klacht tegen het kersverse bedrijf over zijn logo. PDP Gaming stelde dat het nieuwe logo erg vergelijkbaar was met die van het PDP-merk. Nu mag dat logo mogelijk niet meer gebruikt worden, meldt UC Today.

PDP Gaming heeft een federale rechter in Amerika gevraagd om Poly te verbieden om het logo te gebruiken terwijl er een rechtszaak loopt. Stemt de rechter in met het verzoek, dan zou dat serieuze gevolgen hebben voor Poly. Het bedrijf heeft zijn nieuwe logo namelijk actief getoond als onderdeel van zijn marketingstrategie.

Problemen met logo’s en auteursrechtenschending zijn bovendien niet altijd snel opgelost. Het kan jaren duren voor een rechter officieel besluit of het logo het eigendom is van Poly of PDP Gaming. Kiest de rechter er nu dus voor om het verbod toe te staan, dan heeft Poly mogelijk enige tijd geen visuele identiteit.

Rechtszaak

PDP Gaming beschuldigt Poly ervan een wet over handelsmerken te schenden, en claimt dat het logo deels problematisch is omdat beide bedrijven headsets verkopen die gebruikt kunnen worden voor gaming. PDP Gaming stelt dat het in januari 2018 al een grafisch ontwerper inhuurde om het nieuwe logo te maken en het ontwerp in maart 2018 bekeek. Retail-partner GameStop begon in oktober 2018 met de verkoop van headsets met het PDP-logo.

Poly claimt echter dat zijn logo onafhankelijk ontworpen is met ondersteuning van een ontwerpteam van een derde partij. Dat logo was maanden voor de lancering van het bedrijf al ontworpen. Eind februari diende Poly een aanvraag in voor een handelsmerk. PDP Gaming zag het handelsmerk echter pas nadat Poly hun nieuwe logo lanceerde.

Oplossing

Het is voor beide bedrijven positief als het probleem snel is opgelost. De twee organisaties stellen open te staan om het probleem via discussies op te lossen, en topmensen hadden in maart zelfs een videoconferentie. Een brief die na de conferentie verstuurd werd suggereert dat Poly PDP Gaming kan betalen om de claims van het logo te laten vallen. Poly gaat mogelijk akkoord met het betalen van de kosten die gemaakt zijn bij de ontwikkeling van headsets met het logo.

De advocaat van PDP Gaming, John Alpay, zegt dat het bedrijf ook een potentiële deal wil onderzoeken om de rechtszaak op te lossen. Maar sinds die tijd zijn de gesprekken hierover stilgezet.

Op 26 juli worden de partijen gehoord over de motie van PDP Gaming.