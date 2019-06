Red Hat maakt bèta beschikbaar van nieuwe enterprise-versie Linux

Red Hat heeft een nieuwe versie van zijn Enterprise Linux-besturingssysteem beschikbaar gemaakt als bèta. De nieuwe versie, nummer 7.7, bevat diverse updates gericht op stabiliteit die nog te voorzichtig zijn om al beschikbaar te maken in versie 8. Versie 8 biedt meerdere nieuwe functies en is al als preview beschikbaar.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) versie 7 blijft updates krijgen, omdat Red Hat lange termijn-ondersteuning wil blijven bieden tot 2024, schrijft Silicon Angle. De nieuwste update biedt betere ondersteuning voor nieuwe enterprise hardware-systemen.

Daarnaast komt het met oplossingen voor de onlangs bekendgemaakte ZombieLoad-kwetsbaarheden, die gerelateerd zijn aan fouten ontdekt in chips van Intel. Via de kwetsbaarheden kunnen hackers bedrijfsgegevens stelen. Volgens Red Hat zijn gebruikers van RHEL nu beschermd tegen deze kwetsbaarheden. De onderliggende problemen in de chip zorgen er mogelijk wel voor dat de oplossing sommige soorten workloads vertragen.

Andere updates

RHEL 7.7 bevat verder verbeteringen aan de network stack. Gebruikers kunnen nu hun virtuele switching-operaties offloaden naar de network interface card. Dit moet voordelen bieden voor iedereen die een network function virtualization gebruikt, wat netwerkfuncties ontkoppeld van eigen hardware-appliances, zodat ze software on gestandaardiseerde hardware kunnen draaien. Volgens het bedrijf moet dat voor betere netwerkprestaties op cloud-platformen en container-platformen zorgen.

Verder bevat de nieuwe release de nieuwe Insights-tool van Red Hat, die voorspellende analytics gebruikt om potentiële systeemproblemen te ontdekken en op te lossen voor ze schade toebrengen.

De laatste opvallende update is ondersteuning voor Image Builder, die als eerste verscheen in de preview van RHEL 8. Image Builder is een tool die gebruikt wordt om eenvoudiger RHEL system images te maken voor cloud- en virtualisatieplatformen als Amazon Web Services, VMware vSphere en OpenStack.

RHEL 8

RHEL 8 werd begin mei tijdens zijn Summit 2019 in Boston onthuld. Deze versie is aangepast aan de specifieke behoeften van bedrijven en organisaties die veel aan DevOps doen. Zo kreeg het een complete revisie om bedrijven en organisaties beter te kunnen helpen bij de ontwikkeling, het beheren en verplaatsen van workloads en operationele taken van de edge, het on premise datacentrum tot aan (multi) cloudomgevingen.

Versie 8 moet verder helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van innovatie technologiestrategieën.