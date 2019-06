Google voegt nieuwe prijsopties toe aan Compute Engine-dienst

Google past de manier waarop het prijzen voor zijn Compute Engine-dienst vaststelt aan, om dingen “eerlijker en transparanter” te maken. Compute Engine is de basis Infrastructure-as-a-Service-dienst van de internetgigant, waarmee gebruikers workloads kunnen draaien op zijn fysieke hardware.

Google zegt dat het zijn “committed use discounts”, die aan klanten met “stabiele en voorspelbare” workloads wordt aangeboden, verder uitbreidt, meldt Silicon Angle. Het bedrijf biedt kortingen van maximaal 57 procent aan voor bepaalde typen virtual machines, in ruil voor een belofte dat ze voor één tot drie jaar gebruikt worden.

Committed use discounts ondersteunen nu GPU’s, Cloud Tensor Processing Unit-pods en lokale SSD’s met kortingen van maximaal 55 procent. De kortingen zijn beschikbaar in alle regio’s voor Compute Engine en ondersteunen een breed aanbod van GPU’s.

De kortingen worden uitgebreid omdat het één van de meest populaire prijsmodellen is geworden. De kortingen komen met als grootste voordeel dat ze veelzijdig zijn. Klanten zijn in staat om slechts tien virtuele CPU’s of zelfs 10.000 te reserveren als ze workloads hebben die dat nodig hebben. Veel andere clouds hebben volgens het bedrijf veel meer limieten in de types van virtuele machines.

Capaciteitsreserveringen

Naast de nieuwe kortingen introduceert Google capaciteitsreserveringen voor Compute Engine. Daarmee kunnen klanten compute resources reserveren in bepaalde beschikbaarheidszones voor specifieke tijdsperiodes. Het idee is dat bedrijven zo kunnen verzekeren dat de compute-capaciteit beschikbaar is als klanten het nodig is. Dit is volgens de internetgigant vooral handig voor klanten die pieken in vraag kunnen voorspellen.

De uitgebreide kortingen en nieuwe capaciteitsreserveringsopties zijn vanaf nu in bèta beschikbaar. In de komende maanden worden ze algemeen beschikbaar gemaakt.

Ook biedt Google zogenaamde “sustained use discounts” aan voor Compute Engine, die van toepassing zijn voor klanten die de dienst voor een bepaalde tijdsperiode gebruiken. Verder zijn er “custom machine types”, waarmee gebruikers precies kunnen definiëren hoeveel compute en RAM ze nodig hebben.