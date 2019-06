Sophos koopt MDR-specialist Rook Security

Sophos heeft sectorgenoot Rook Security overgenomen. Rook Security is gespecialiseerd in managed detection and response (MDR) en beschikt over een team van cyberthreatjagers en experts in incidentrespons, dat zijn diensten 24/7 levert.

Rook Security werd in 2008 opgericht en houdt zich bezig met het monitoren van, jagen naar, en analyseren en reageren op cybersecurity-incidenten bij bedrijven van elke grootte. Sophos gaat die diensten combineren met het recent overgenomen DarkBytes-technologieplatform voor de uitbouw van een volwaardig MDR-aanbod.

“Bedrijven hebben 24/7 behoefte aan monitoring en beheer van wat er op hun netwerk gebeurt, maar velen onder hen beschikken niet over de expertise, kunnen de ontwikkelingen niet bijbenen of hebben de interne beveiligingsteams niet om hun security de klok rond optimaal te configureren en beheren”, zegt Joe Levy, CTO bij Sophos. “Met MDR kunnen de channelpartners van Sophos bedrijven van elke omvang van deskundige services voorzien, die continu incidenten detecteren, opsporen en oplossen.”

Aanvullend is Sophos van plan om zijn Synchronized Security en productportfolio in lijn te brengen met de 24/7-diensten van Rook Security voor MDR-klanten. De experts van Rook Security zullen ook de beveiliging van deze klanten kunnen beoordelen om te zorgen dat Sophos-producten optimaal geconfigureerd worden over verschillende locaties heen.

Meer details over de overname worden op dit moment niet bekendgemaakt.