‘Google waarschuwt VS voor mogelijke veiligheidsrisico’s door ban Huawei’

Google waarschuwt de Verenigde Staten over de risico’s voor de nationale veiligheid die mogelijk ontstaan door de ban op Huawei. Dat stellen drie mensen die gebrieft zijn over de gesprekken tegenover The Financial Times. Huawei staat sinds mei op een zwarte lijst, waardoor het geen producten en diensten van Amerikaanse makelij mag kopen.

De ban werd aangekondigd nadat onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en China instortten, en na jaren van vermoedens over spionage van de Chinese overheid via de apparatuur van Huawei. Google trok vlak na de bekendmaking van de ban de Android-licentie van Huawei in. Maar het bedrijf zou wel zaken blijven doen met de Chinese fabrikant. Diverse grote tech-bedrijven in Amerika protesteerden dan ook tegen de ban.

Twee versies Android

Google zelf is vooral bang dat het geen toestemming krijgt om zijn Android-besturingssysteem op Huawei-telefoons te updaten. Volgens de internetgigant zou dat er toe leiden dat het Chinese bedrijf zijn eigen versie van de software gaat ontwikkelen. Huawei heeft inderdaad al aangekondigd een eigen besturingssysteem snel klaar te kunnen hebben, maar het is niet duidelijk of dat op Android gebaseerd is.

Een aangepaste versie van Android zou volgens de internetgigant een groter risico op hacks lopen, vertellen de ingewijden. “Google stelt dat door hen te dwingen om te stoppen te werken met Huawei, de VS het risico loopt twee versies van het Android-besturingssysteem te creëren: een echte versie en een hybride versie. De hybride variant heeft waarschijnlijk meer fouten dan de Google-versie, dus kan het ervoor zorgen dat Huawei-telefoons een grotere kans lopen om gehackt te worden, onder meer door China”, aldus één van de bronnen.

Uitstel of uitsluitsel

De VS heeft de handelssancties op Huawei inmiddels gedurende 90 dagen verlicht, om verstoringen voor klanten te beperken. In de afgelopen weken hebben topmensen van Google het ministerie van Handel gevraagd om die versoepeling langer door te laten lopen, of om Google uit te sluiten van de ban, stellen de ingewijden. Daarmee sluit het zich aan bij groepen die grote chipfabrikanten als Qualcomm representeren, die ook zorgen hebben over de impact van de ban op hun zaken.

Het ministerie zegt dat het routinematig heeft gereageerd op vragen over de omvang van de wettelijke vereisten, om “compliance van de private industrie te verzekeren”. Google zelf zegt contact te hebben gezocht met het ministerie, om “ons te verzekeren dat we volledig voldoen aan zijn vereisten en een tijdelijke licentie”.

“Onze focus ligt bij het beschermen van de veiligheid van Google-gebruikers op de miljoenen bestaande Huawei-handsets in de VS en over de gehele wereld.”