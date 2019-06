Cisco neemt ICS-beveiligingsbedrijf Sentryo SAS over

Cisco Systems heeft aangekondigd van plan te zijn om Sentryo SAS over te nemen. Sentryo SAS is een Franse provider van cybersecurity-oplossingen voor industrial control systemes (ICS). Het is onduidelijk hoeveel geld er met de overname gemoeid is.

Sentryo werd in 2014 opgericht en ontwikkelt en levert cybersecurity- en situational awareness-oplossingen, waarmee bedrijven zich kunnen verzekeren van de continuïteit, veerkracht en veiligheid van hun industriële operaties, weet Silicon Angle. De producten van Sentryo doen dit door constante zichtbaarheid over ICS’en en Sypervisory Control and Data Acquisition-infrastructuur te geven, om het risico op cyberaanvallen in de hand te houden.

Het belangrijkste product van Sentryo is ICS CyberVision. Daarmee kunnen engineers complete zichtbaarheid krijgen over alle apparatuur die verbonden is met hun industriële netwerken. De dienst identificeert kwetsbaarheden op deze netwerken en is in staat om beslissingen te nemen die de integriteit van de systemen kunnen verzekeren.

ICS CyberVision gebruikt een mix van kunstmatige intelligentie- en machine learning-algoritmes om operationele technologiemanagers in staat te stellen om real time-inzicht te krijgen in de staat van een industriële faciliteit, alarmen te analyseren en de beveiliging van de infrastructuur te beheren.

Overname door Cisco

“De industriële IoT/OT-oplossing van Sentryo helpt bedrijven in de energie-, productie-, olie en gas- en vervoerssectoren om zich te verzekeren van de veerkracht van hun industriële netwerken en om zich te beschermen tegen cybersecurity-aanvallen”, stelt Rob Salvagno, vicepresident van corporate development en Cisco Investments.

“Door Cisco’s intent-gebaseerde netwerkarchitectuur te combineren met de mogelijkheden van Sentryo, kunnen klanten IoT-voordelen pakken, netwerken en apparaten op schaal beheren en samenwerkingen tussen IT- en OT-afdelingen mogelijk maken, en hun assets en data beter beschermen.”

De twee bedrijven hebben al eens eerder samengewerkt. Sentryo’s Edge Sensor en Cisco’s industrial networking-hardware zijn eerder al eens geïntegreerd in Cisco’s IOx application framework. Naar verwachting is de overname afgerond voor Cisco’s eerste fiscale kwartaal sluit op 26 oktober.