Elastic richt zich op endpoint-beveiliging met overname Endgame

Elastic, het bedrijf achter Elasticsearch, heeft een deal getekend om endpoint-beveiligingsbedrijf Endgame over te nemen voor 234 miljoen dollar (207 miljoen euro). Naar verwachting wordt de overname in het derde kwartaal van 2019 afgerond.

Endgame werd in 2008 opgericht, schrijft Silicon Angle. Het bedrijf biedt een endpoint-beveiligingsplatform dat beveiligingsoperatieteams en incident responders moet transformeren van onderzoekers van incidenten naar jagers die schade en verlies voorkomen. Het bedrijf zelf zegt dat het platform de tijd en kosten geassocieerd met het reageren op incidenten en compromisbeoordelingen flink verlaagt.

Het platform is verder ontworpen om volledige bescherming te bieden die ransomware, phishing en gerichte aanvallen kan stoppen. Het platform gebruikt een unieke, hybride architectuur die zowel cloud-administratie biedt als datalocalisatie. In de Verenigde Staten heeft Endgame klanten als het ministerie van Defensie.

Overname

De overname stelt Elastic in staat om een allesomvattende beveiligingsoplossing te bieden die gericht is op endpoint-beveiliging, als onderdeel van de al bestaande beveiligingsproducten. “We zijn bezig om onze producten uit te breiden met meer SIEM-functies, en door te voldoen aan Elastic Common Schema worden de endpoints van Endgame native geïntegreerd in iedere bestaande en toekomstige producten van Elastic in de beveiligingsruimte”, aldus CEO Shay Banon van Elastic.

“Elastic-gebruikers en -klanten zien significante toegevoegde waarde in het inzetten van Endgame’s endpoint product, naast het gebruik van Elastic Stack als SIEM-tool. En na het afronden van de overname kun je vertrouwen op een veel meer geïntegreerde en native ervaring op dezelfde manier die je krijgt van een andere agent in de Elastic Stack.”

Beursgang

Het van origine Nederlandse Elastic maakte vorig jaar nog bekend een beursgang in de planning te hebben. Die beursgang volgde zes jaar nadat het bedrijf in Amsterdam begon. Het bedrijf ontwikkelt zakelijke zoek- en analysesoftware, en is met name bekend vanwege zijn zakelijke zoekmachine.

Sinds 2013 zouden de producten van het bedrijf al ruim 350 miljoen keer gedownload zijn. Het hoofdkantoor zit tegenwoordig in California, en daar moet de beursgang ook plaatsvinden.